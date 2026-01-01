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FST ET-LED602 KIT комплект постоянного светодиодного света

FST ET-LED602 KIT комплект постоянного светодиодного света

FST
Артикул: NVF-8797

FST ET-602 KIT – комплект постоянного светодиодного освещения для предметной, портретной и видеосъемки с софтбоксами 60х60 см.Цветовая температура – 5500 К. Вес – 6 кг.

Описание

При работе лампы не выделяют избыточного тепла и не нагреваются, поэтому данный комплект идеально подойдет для съемок различных объектов, боящихся воздействия высоких температур.

Комплектация

  • Лампа FST L-E27-LED50 – 2 шт.
  • Стойки 2 метра – 2 шт.
  • Софтбоксы FST 60x60cм – 2шт.
  • FST сумка 4002 – 1 шт.

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