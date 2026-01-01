images
images
FST ET-463 KIT комплект постоянного света
FST ET-463 KIT комплект постоянного света

FST ET-463 KIT комплект постоянного света

FST
Артикул: DAN-1004

FST ET-463 KIT - комплект постоянного света.

Комплект постоянного света на базе трех осветительных приборов мощностью 375 Вт. Цветовая температура 5500 К. Подходит для фото- и видеосъемки. 

Комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения.

Описание

Характеристики:

  • тип лампы – люминесцентная
  • мощность, Вт - 375
  • цветовая температура, К - 5500

Комплектация

  • Софтбокс 40x60 см - 3 шт.
  • Лампа FST L-E27-125 Вт - 3 шт.
  • Стойка FST LS-210 см - 3 шт.
  • Сумка для транспортировки и хранения - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
Арт. DAN-3041
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
Наличие
более 10 шт

Штатив 146 см для телефона QZSD Q111 с держателем черного цвета. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или смартфону, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

2 900 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Арт. NVF-3051
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 4 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.

-10 %70 ₽
60 ₽
В корзину
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Арт. DAN-5475
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Осветитель светодиодный студийный Godox LED1000Bi II.

Светодиодная панель мощностью 70 Вт, имеет регулируемую цветовую температуру 3300-5500 К, CRI 96, освещенность 2200 лк, дистанционное управление по DMX, металлические шторки, съемный рассеивающий фильтр, питание от сети или аккумулятора (опция), ЖК-дисплей.

28 590 ₽
В корзину
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Арт. DAN-1449
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FL-13 KIT - комплект постоянного света.

Комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 180 Вт каждый. Общая мощность 540 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. Вес комплекта - 8,2 кг.


23 160 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CL-22 струбцина SuperClamp
Арт. VBR-117
Falcon Eyes CL-22 струбцина SuperClamp
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 22 ч

Falcon Eyes CL-22 – универсальный зажим для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования.

Обеспечивает необходимую прочность закрепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,6 кг.

-10 %1 960 ₽
1 760 ₽
В корзину
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Арт. NVF-6396
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.

5 680 ₽
В корзину

Видео

​Фан Хо — китайский уличный фотограф
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
Кинематографичность, сексуальность и роскошный минимализм на фото Грегори Харриса
Кинематографичность, сексуальность и роскошный минимализм на фото Грегори Харриса
Бенджамин Внук – шведский фотограф с уникальным стилем
Бенджамин Внук – шведский фотограф с уникальным стилем
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.