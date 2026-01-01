FST ET-463 KIT комплект постоянного света

Арт. DAN-3041

Штатив 146 см для телефона QZSD Q111 с держателем черного цвета. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или смартфону, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.