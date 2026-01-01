Характеристики:
- тип лампы – люминесцентная
- мощность, Вт - 375
- цветовая температура, К - 5500
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST ET-463 KIT - комплект постоянного света.
Комплект постоянного света на базе трех осветительных приборов мощностью 375 Вт. Цветовая температура 5500 К. Подходит для фото- и видеосъемки.
Комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения.
Характеристики:
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