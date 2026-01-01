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Falcon Eyes miniLight 245-kit LED комплект постоянного света
Falcon Eyes miniLight 245-kit LED комплект постоянного света
Falcon Eyes miniLight 245-kit LED комплект постоянного света
Falcon Eyes miniLight 245-kit LED комплект постоянного света
Falcon Eyes miniLight 245-kit LED комплект постоянного света

Falcon Eyes miniLight 245-kit LED комплект постоянного света

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8637

Falcon Eyes miniLight 245-kit LED – базовый комплект светодиодных источников постоянного света для студийной фото- и видеосъемки.

Комплект состоит из двух светодиодных осветителя Falcon Eyes miniLight 45 LED (45 Вт), пульта дистанционного управления, 2 просветных зонтов, 2 стойк, 2 патронов и сумки для всего комплекта.

Описание

Комплект постоянного света создан на основе двух компактных светодиодных источников постоянного света Falcon Eyes miniLight 45 LED, в комплект входит пульт дистанционного управления с 4 каналами, который позволит объединять осветители в группы и управлять всеми осветителями одновременно или каждым отдельно.

Комплект студийного света на базе источников постоянного света позволяет тонко управлять светом и наглядно видеть результат применения различных световых схем. Он подходит для портретной, предметной, рекламной и других видов студийной фото- и видеосъемки, а также будет особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок и использовать полуавтоматические режимы камеры, без необходимости снимать в ручном режиме.

Осветитель miniLight 45 LED имеет мощность лампы 45 Вт, что является аналогом галогенного света мощностью 200 Вт. Цветовая температура 5500 К позволит совмещать свет с импульсными источниками без цветовых искажений.

Прибор оборудован стандартным цоколем Е27 что дает возможность установки в стандартный патрон.

Встроенный процессор – регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру.

Вся система сноабжена плавной регулировкой мощности.

Характеристики осветителя miniLight 45 LED:       

  • мощность осветителя, Вт – 45
  • цветовая температура, К – 5500±200
  • регулировка мощности светового потока – 0-100 %
  • индекс цветопередачи CRI – >90
  • освещенность, на 1 м – 1800 лк
  • питание осветителя – 50 Гц, 230 В
  • система охлаждения – активная, встроенный вентилятор
  • патрон – Е27
  • материал корпуса – алюминиевый сплав/пластик
  • размер, мм – 94x145
  • вес, г – 300

пульт дистанционного управления:   

  • количество групп управления – 4
  • питание пульта – 2хААА
  • дистанция работы пульта, м – ≥20

зонт: 

  • цвет – просветный
  • диаметр зонта, см – 82
  • глубина зонта, см – 19
  • длина штока, см – 55
  • материал зонта – полиэстер
  • материал спиц – алюминиевый сплав

стойка:       

  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • максимальная высота, см – 200
  • количество секций – 3
  • диаметр секций, мм – 16/20/23
  • материал секций – алюминиевый сплав
  • амортизация – нет
  • крепежный адаптер – 5/8"

патрон:      

  • тип – Е27
  • кронштейн – 5/8", наклонный

сумка:        

  • размер, мм – 740х190х170
  • материал внешнего покрытия – оксфорд
  • вес комплекта в сумке, кг – 3,8

Комплектация

  • Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED – 2 шт.
  • Пульт дистанционного управления – 1 шт.
  • Зонт просветный 82 см – 2 шт.
  • Стойка 200 см – 2 шт.
  • Патрон Falcon Eyes LH-27SU – 2 шт.
  • Сумка для комплекта – 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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