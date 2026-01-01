Falcon Eyes miniLight 245-kit LED комплект постоянного света

Комплект постоянного света создан на основе двух компактных светодиодных источников постоянного света Falcon Eyes miniLight 45 LED, в комплект входит пульт дистанционного управления с 4 каналами, который позволит объединять осветители в группы и управлять всеми осветителями одновременно или каждым отдельно.
Комплект студийного света на базе источников постоянного света позволяет тонко управлять светом и наглядно видеть результат применения различных световых схем. Он подходит для портретной, предметной, рекламной и других видов студийной фото- и видеосъемки, а также будет особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок и использовать полуавтоматические режимы камеры, без необходимости снимать в ручном режиме.
Осветитель miniLight 45 LED имеет мощность лампы 45 Вт, что является аналогом галогенного света мощностью 200 Вт. Цветовая температура 5500 К позволит совмещать свет с импульсными источниками без цветовых искажений.
Прибор оборудован стандартным цоколем Е27 что дает возможность установки в стандартный патрон.
Встроенный процессор – регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру.
Вся система сноабжена плавной регулировкой мощности.
Характеристики осветителя miniLight 45 LED:
- мощность осветителя, Вт – 45
- цветовая температура, К – 5500±200
- регулировка мощности светового потока – 0-100 %
- индекс цветопередачи CRI – >90
- освещенность, на 1 м – 1800 лк
- питание осветителя – 50 Гц, 230 В
- система охлаждения – активная, встроенный вентилятор
- патрон – Е27
- материал корпуса – алюминиевый сплав/пластик
- размер, мм – 94x145
- вес, г – 300
пульт дистанционного управления:
- количество групп управления – 4
- питание пульта – 2хААА
- дистанция работы пульта, м – ≥20
зонт:
- цвет – просветный
- диаметр зонта, см – 82
- глубина зонта, см – 19
- длина штока, см – 55
- материал зонта – полиэстер
- материал спиц – алюминиевый сплав
стойка:
- максимальная нагрузка, кг – 4
- максимальная высота, см – 200
- количество секций – 3
- диаметр секций, мм – 16/20/23
- материал секций – алюминиевый сплав
- амортизация – нет
- крепежный адаптер – 5/8"
патрон:
- тип – Е27
- кронштейн – 5/8", наклонный
сумка:
- размер, мм – 740х190х170
- материал внешнего покрытия – оксфорд
- вес комплекта в сумке, кг – 3,8