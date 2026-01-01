Falcon Eyes miniLight 245-kit LED комплект постоянного света

Комплект студийного света на базе источников постоянного света позволяет тонко управлять светом и наглядно видеть результат применения различных световых схем. Он подходит для портретной, предметной, рекламной и других видов студийной фото- и видеосъемки, а также будет особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок и использовать полуавтоматические режимы камеры, без необходимости снимать в ручном режиме.

Осветитель miniLight 45 LED имеет мощность лампы 45 Вт, что является аналогом галогенного света мощностью 200 Вт. Цветовая температура 5500 К позволит совмещать свет с импульсными источниками без цветовых искажений.

Прибор оборудован стандартным цоколем Е27 что дает возможность установки в стандартный патрон.

Встроенный процессор – регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру.

Вся система сноабжена плавной регулировкой мощности.

Характеристики осветителя miniLight 45 LED:

мощность осветителя, Вт – 45

цветовая температура, К – 5500±200

регулировка мощности светового потока – 0-100 %

индекс цветопередачи CRI – >90

освещенность, на 1 м – 1800 лк

питание осветителя – 50 Гц, 230 В

система охлаждения – активная, встроенный вентилятор

патрон – Е27

материал корпуса – алюминиевый сплав/пластик

размер, мм – 94x145

вес, г – 300

пульт дистанционного управления:

количество групп управления – 4

питание пульта – 2хААА

дистанция работы пульта, м – ≥20

зонт:

цвет – просветный

диаметр зонта, см – 82

глубина зонта, см – 19

длина штока, см – 55

материал зонта – полиэстер

материал спиц – алюминиевый сплав

стойка:

максимальная нагрузка, кг – 4

максимальная высота, см – 200

количество секций – 3

диаметр секций, мм – 16/20/23

материал секций – алюминиевый сплав

амортизация – нет

крепежный адаптер – 5/8"

патрон:

тип – Е27

кронштейн – 5/8", наклонный

сумка: