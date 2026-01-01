Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования

Характеристики:
- Мощность: 200 Вт
- Освещенность (на расстоянии 1 м, с рефлектором/без рефлектора): 11700/6400 лк
- Цветовая температура: 5500К
- Индекс цветопередачи: CRI ≥92
- Дистанционное управление: инфракрасный пульт
- Байонет: Bowens
- Размеры осветителя: 120х200х270мм
- Вес осветителя: 1.0 кг
- Форма софтбокса: прямоугольный
- Размеры софтбокса: 70х50 см
- Высота стойки максимальная / стандартная рабочая: 280 см
- Высота стойки минимальная: 90 см
- Длина стойки в сложенном виде: 95 см
- Вес стойки: 1.5 кг