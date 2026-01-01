Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования

Арт. DAN-5892

Система подъема 2 фонов Fotokvant B-2W.

Система подъема двух фонов. Комплект держателей и кронштейнов для монтажа на стену двух бумажных рулонных фонов. Состоит из четырех держателей, двух кронштейнов, двух цепей и двух гирек.