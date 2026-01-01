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Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8863

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT позволяет создать яркое креативное освещения съемочной площадки для проведения фотосессий, записи в видеостудии.Комплектные светодиодные осветители Falcon Eyes LED 200D BW выдают сверх яркий световой поток сбалансированного «дневного» света с цветовой температурой 5500 К.Осветители могут использоваться длительное время непрерывно, благодаря встроенному вентилятору и системе защиты от перегрева.

Описание

Характеристики:

  • Мощность: 200 Вт
  • Освещенность (на расстоянии 1 м, с рефлектором/без рефлектора): 11700/6400 лк
  • Цветовая температура: 5500К
  • Индекс цветопередачи: CRI ≥92
  • Дистанционное управление: инфракрасный пульт
  • Байонет: Bowens
  • Размеры осветителя: 120х200х270мм
  • Вес осветителя: 1.0 кг
  • Форма софтбокса: прямоугольный
  • Размеры софтбокса: 70х50 см
  • Высота стойки максимальная / стандартная рабочая: 280 см
  • Высота стойки минимальная: 90 см
  • Длина стойки в сложенном виде: 95 см
  • Вес стойки: 1.5 кг

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