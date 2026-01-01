images
images
images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes KeyLight 418LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 418LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 418LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 418LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 418LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 418LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 418LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 418LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 418LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5418

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 418LED SB5070 KIT.

Комплект постоянного света включающий в себя четырехламповый 72 Вт LED осветитель (5500 К, CRI>90) с регулируемой мощностью (1/2 мощности, полная), софтбокс размером - 50х70 см и стойку L-2000 с рабочей высотой от 75 до 200 cм. В комплекте поставки сумка для хранения и переноски.

Описание

Осветитель позволяет имитировать классическое освещение от окна, его можно использовать в предметной или портретной съемке. Комплект не требует настройки и подойдет для фотографов и видеографов, работающих в небольших (и даже домашних) студиях. 

Четырехламповый осветитель выдает световой поток с линейным графиком спектра с суммарной мощностью 72 Вт. Светодиодные лампы выполнены в форм-факторе обычных ламп накаливания с патроном E-27. Лампы имеют матовые рассеивающие колпачки, благодаря этому в некоторых случаях возможно использование софтбокса без внутреннего рассеивающего экрана. Таким образом, сохраняется полная мощность светового потока, часть которого может поглощать тканевый рассеиватель. Цветовая температура 5500 К и цветопередача CRI>90 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.

На тыльной стороне осветителя размещаются два тумблера-питания, каждый из которых включает или выключает группу из 2-х ламп. Таким образом, регулируется мощность. Включение одной группы лам (верхняя и правая лампа или нижняя и левая лампа) дает половину мощности, включение двух групп - полную мощность.

Прямоугольный несъемный cофтбокс устанавливается при помощи четырех металлических спиц с наконечниками. Один конец спицы вставляется в отверстие на корпусе ламповой панели, а другой конец в кармашек купола. Купол софтбокса изготовлен из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей внутренней поверхностью и используется, как рефлектор.

В комплект софтбокса входят два тканевых рассеивателя, один из которых крепится внутрь софтбокса на резинках, а другой надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучку. 

Осветитель устанавливается на стойку L-2000 через стандартный шпигот 5/8" с винтовой фиксацией. Положение осветителя можно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм (секции фиксируются винтовыми зажимами). Так же возможно изменение угла наклона осветителя в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса).

Характеристики:

  • мощность (одного осветителя) - 72 Вт
  • световой поток (на расстоянии 1 м) - 1900 люкс
  • цветовая температура - 5500 К
  • индекс цветопередачи cri - ≥90
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8"
  • размеры софтбокса - 50х70 см
  • материал спиц - металл
  • диффузор - тканевый рассеиватель
  • высота стойки - 75-200 см
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 15, 18, 22 мм
  • материал секций - алюминиевый сплав
  • тип зажимов - винтовые
  • крепежный адаптер - 5/8"
  • размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
  • размер сумки - 71х20х18 см
  • материал внешнего покрытия - оксфорд
  • вес комплекта в сумке - 3 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Ле Гре
Ле Гре
5 ошибок, которые допускают при переходе с фотосъемки на видеосъемку
5 ошибок, которые допускают при переходе с фотосъемки на видеосъемку
Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.