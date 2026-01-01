Falcon Eyes LHD-3250Q галогенный осветитель

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes LHD-3250Q – компактный галогенный осветитель с тремя лампами, мощность каждой 250 Вт. Цоколь Е27. Предназначен для создания равномерного освещения объектов при видео- и фотосъемке. Цветовая температура 3200 К. Подходит в качестве постоянного источника света.
Диаметр рефлектора 40 см.
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