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GreenBean Fresnel 150 LED осветитель галогенный с линзой Френеля (снят с производства)

GreenBean Fresnel 150 LED осветитель галогенный с линзой Френеля (снят с производства)

GreenBean
Артикул: OLE-0337

GreenBean Fresnel LED 150 – осветитель с мощностью светодиода 150 Вт. Есть диммер, фокусировка светового луча, разъем для объединения приборов в группы, встроенный вентилятор. В металлическом корпусе. 

Описание

Наличие линзы Френеля позволяет получить интенсивный направленный световой поток, а фокусировочный механизм – изменять угол освещения по усмотрению. Применение линзы Френеля позволило снизить вес осветителя по сравнению с аналогичными приборами с обычными линзами. Наличие встроенных быстросъемных шторок дает возможность ограничить световой поток в нужном направлении, чтобы избежать нежелательной засветки объектива камеры.
Выключатель прибора расположен на кабеле питания, поэтому управлять прибором можно не снимая его с системы крепления. Регулятор яркости и пульт дистанционного управления также повышают удобство пользования прибором. Fresnel 150 LED имеет разъем для объединения приборов в группы.
 
Технические характеристики:
  • мощность светодиода, Вт – 150 
  • регулировка яркости – плавная, от 0 до 100%
  • рабочая дистанция пульта ДУ, м – до 30
  • ресурс светодиода, час – 50 000
  • цветовая температура, К – 5500
  • цветовая температура (с фильтром), К – 3200
  • рабочая температура, С – от 0 до 45
  • максимально допустимая относительная влажность, % – 95
  • охлаждение – конвекционное/ принудительное
  • материал корпуса – алюминий
  • напряжение, В – 220
  • частота, Гц – 50
  • габаритные размеры, мм – 355х300х275 
  • вес осветителя, кг – 4,9

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