GreenBean Fresnel 150 LED осветитель галогенный с линзой Френеля (снят с производства)

Описание

Наличие линзы Френеля позволяет получить интенсивный направленный световой поток, а фокусировочный механизм – изменять угол освещения по усмотрению. Применение линзы Френеля позволило снизить вес осветителя по сравнению с аналогичными приборами с обычными линзами. Наличие встроенных быстросъемных шторок дает возможность ограничить световой поток в нужном направлении, чтобы избежать нежелательной засветки объектива камеры.

Выключатель прибора расположен на кабеле питания, поэтому управлять прибором можно не снимая его с системы крепления. Регулятор яркости и пульт дистанционного управления также повышают удобство пользования прибором. Fresnel 150 LED имеет разъем для объединения приборов в группы.

Технические характеристики: