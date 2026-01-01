GreenBean Fresnel 150 LED осветитель галогенный с линзой Френеля (снят с производства)

Наличие линзы Френеля позволяет получить интенсивный направленный световой поток, а фокусировочный механизм – изменять угол освещения по усмотрению. Применение линзы Френеля позволило снизить вес осветителя по сравнению с аналогичными приборами с обычными линзами. Наличие встроенных быстросъемных шторок дает возможность ограничить световой поток в нужном направлении, чтобы избежать нежелательной засветки объектива камеры.
Выключатель прибора расположен на кабеле питания, поэтому управлять прибором можно не снимая его с системы крепления. Регулятор яркости и пульт дистанционного управления также повышают удобство пользования прибором. Fresnel 150 LED имеет разъем для объединения приборов в группы.
Технические характеристики:
- мощность светодиода, Вт – 150
- регулировка яркости – плавная, от 0 до 100%
- рабочая дистанция пульта ДУ, м – до 30
- ресурс светодиода, час – 50 000
- цветовая температура, К – 5500
- цветовая температура (с фильтром), К – 3200
- рабочая температура, С – от 0 до 45
- максимально допустимая относительная влажность, % – 95
- охлаждение – конвекционное/ принудительное
- материал корпуса – алюминий
- напряжение, В – 220
- частота, Гц – 50
- габаритные размеры, мм – 355х300х275
- вес осветителя, кг – 4,9