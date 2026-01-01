GreenBean Fresnel 100 LED осветитель галогенный с линзой Френеля

Наличие линзы Френеля позволяет получить интенсивный направленный световой поток, а фокусировочный механизм – изменять угол освещения по усмотрению. Применение линзы Френеля позволило снизить вес осветителя по сравнению с аналогичными приборами с обычными линзами. Наличие встроенных быстросъемных шторок дает возможность ограничить световой поток в нужном направлении, чтобы избежать нежелательной засветки объектива камеры. Выключатель прибора расположен на кабеле питания, поэтому управлять прибором можно не снимая его с системы крепления.
Технические характеристики:
- мощность светодиода, Вт – 100
- освещенность, лк – 1800 на 2 м
- регулировка яркости – отсутствует
- ресурс светодиода, час – 30 000
- цветовая температура, К – 5500
- цветовая температура (с фильтром), К – 3200
- рабочая температура, С – от 0 до 45
- максимально допустимая относительная влажность, % – 95
- охлаждение – конвекционное
- материал корпуса – алюминий
- напряжение, В – 220
- частота, Гц – 50
- габаритные размеры, мм – 330х280х265
- вес осветителя, кг – 3,9