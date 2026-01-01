Osram 64744 – одноцокольная галогенная студийная лампа 1000 Вт патрон GX9.5. Предназначена для галогенных осветителей QL-1000.
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fancier VL-2 – накамерный галогенный осветитель с цветовой температурой 3200 К, устанавливается в горячий башмак камеры. Может использоваться с видео и фотокамерами.
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Osram 64744 – одноцокольная галогенная студийная лампа 1000 Вт патрон GX9.5. Предназначена для галогенных осветителей QL-1000.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 1,6х2,1 м. Коричневый фон хорошо работает для съемок моделей, так как идеально сочетается с кожей. Так же для придания снимку теплого осеннего настроения.