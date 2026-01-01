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Fancier VL-2 накамерный галогенный осветитель

Fancier VL-2 накамерный галогенный осветитель

Fancier
Артикул: NVF-7343

Fancier VL-2 – накамерный галогенный осветитель с цветовой температурой 3200 К, устанавливается в горячий башмак камеры. Может использоваться с видео и фотокамерами.

Описание

Fancier VL-2 накамерный галогенный осветитель

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