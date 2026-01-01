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Falcon Eyes DTR-2000 галогенный осветитель

Falcon Eyes DTR-2000 галогенный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1712

Falcon Eyes DTR-2000 – обеспечивает мягкое освещение за счет использования отражателя с высокой оптической эффективностью. Осветитель имеет аккуратный дизайн, вся конструкция отличается прочностью и надежностью исполнения. Имеется конвекционное охлаждение и регулируемый фокус. Осветители широко используются при производстве фильмов и на телевидении, а также при съемке образовательных программ.

Описание

Характеристики:

  • модель лампы – THL-2000 (в комплект не входит)
  • мощность лампы – 2000 Вт
  • напряжение 200 В
  • размер осветителя, мм – 330х345х250
  • вес, кг – 3,3

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