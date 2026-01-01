Falcon Eyes DTR-2000 галогенный осветитель

Артикул: NVF-1712

Falcon Eyes DTR-2000 – обеспечивает мягкое освещение за счет использования отражателя с высокой оптической эффективностью. Осветитель имеет аккуратный дизайн, вся конструкция отличается прочностью и надежностью исполнения. Имеется конвекционное охлаждение и регулируемый фокус. Осветители широко используются при производстве фильмов и на телевидении, а также при съемке образовательных программ.