Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL

Описание

Высокоскоростная вспышка, состоящая из аккумуляторного блока и портативной выносной головки мощностью 1200 Дж, позволяет снимать на улице или в студии. Мощности достаточно, чтобы перебить солнечный свет.

Управляйте настройкой мощности осуществляется в диапазоне от 1/256 до 1/1 с прецизионным шагом в 0,1 ступени.

Надежная синхронизация при помощи 3,5 мм разъема поддерживает высокоскоростную синхронизацию без задержек и поможет предотвратить возможные помехи. Второй синхроразъем 3,5 мм служит для объединения нескольких генераторных вспышек и получения такого же эффекта, если это необходимо.



Емкость большой батареи WB1200H (36В/5200мАч) обеспечивает до 500 импульсов на полной мощности. Дополнительный аккумулятор WB1200 (36В/2600мАч) можно взять в поездку, например, в качестве ручной клади при авиаперелетах.

Компактная выносная головка позволяет устанавливать различные модификаторы с креплением Bowens. Пилотный светодиодный свет мощностью 40 Вт с бесступенчатой ​​регулировкой яркости обеспечивает удобный предварительный просмотр светотеневого рисунка и позволяет снимать короткие видеоролики.

Устройство имеет портативный дизайн. Для удобной транспортировки и хранения система упакована в кейс на колесах.

Характеристики: