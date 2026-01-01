Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL

Высокоскоростная вспышка, состоящая из аккумуляторного блока и портативной выносной головки мощностью 1200 Дж, позволяет снимать на улице или в студии. Мощности достаточно, чтобы перебить солнечный свет.
Управляйте настройкой мощности осуществляется в диапазоне от 1/256 до 1/1 с прецизионным шагом в 0,1 ступени.
Надежная синхронизация при помощи 3,5 мм разъема поддерживает высокоскоростную синхронизацию без задержек и поможет предотвратить возможные помехи. Второй синхроразъем 3,5 мм служит для объединения нескольких генераторных вспышек и получения такого же эффекта, если это необходимо.
Емкость большой батареи WB1200H (36В/5200мАч) обеспечивает до 500 импульсов на полной мощности. Дополнительный аккумулятор WB1200 (36В/2600мАч) можно взять в поездку, например, в качестве ручной клади при авиаперелетах.
Компактная выносная головка позволяет устанавливать различные модификаторы с креплением Bowens. Пилотный светодиодный свет мощностью 40 Вт с бесступенчатой регулировкой яркости обеспечивает удобный предварительный просмотр светотеневого рисунка и позволяет снимать короткие видеоролики.
Устройство имеет портативный дизайн. Для удобной транспортировки и хранения система упакована в кейс на колесах.
Характеристики:
- ведущее число - 124 (м, ISO100, со стандартным рефлектором)
- длительность импульса - от 1/220 до 1/10860 с
- энергия импульса - 1200 Дж
- регулировка мощности - 1/256 - 1/1
- режим мульти вспышки - есть (до 100 импульсов, 100гц)
- компенсация экспозиции вспышки (FEC) - настраивается с помощью системы беспроводного управления Godox X
- режимы синхронизации - высокоскоростная синхронизация hss (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
- режим отложенной вспышки - 0,01~30 с
- режим MASK (быстрое отделение объекта от фона) - есть
- вентилятор - есть
- звуковой сигнал - есть
- пилотная лампа (LED) - 40 Вт
- режим оптической ведомой вспышки - S1/S2
- индикация длительности импульса - есть
- дисплей - LCD
- функции беспроводного управления - Slave, OFF
- количество ведомых групп 2.4G - 5 групп (A, B, C, D, E)
- дальность действия (приблиз.) 2.4G - 100м
- Количество каналов связи 2.4G - 1-32
- источник питания - литиевый аккумулятор (36В/5200мАч)
- количество импульсов на полной мощности - 500
- время перезарядки - 0,01-2с
- индикатор заряда батареи - есть
- энергосбережение - автоматическое отключение через 30-120 минут бездействия
- способы синхронизации - синхрокабель 3,5мм
- цветовая температура - 5600K±200К
- размер:
- голова вспышки 12,5х23х20 см (включая рефлектор)
- блок управления - 23,5х14,5х26 см
- вес - 8,25 кг