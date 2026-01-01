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Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL

Godox Witstro AD1200Pro вспышка генераторная с поддержкой TTL

Godox
Артикул: DAN-5473

Вспышка генераторная Godox Witstro AD1200Pro с поддержкой TTL.

Вспышка мощностью 1200 Дж, со встроенной беспроводной системой синхронизации Godox 2,4 GX. Характеристики вспышки: регулировка от 1/1 до 1/256 мощности, длительность импульса до 1/10860 с, TTL, HSS, перезарядка от 0,01 до 2 с, моделирующая светодиодная лампа 40 Вт, емкость аккумулятора до 500 импульсов на полной мощности, алюминиевый корпус. Байонет - Bowens.

Описание

Высокоскоростная вспышка, состоящая из аккумуляторного блока и портативной выносной головки мощностью 1200 Дж, позволяет снимать на улице или в студии. Мощности достаточно, чтобы перебить солнечный свет.

Управляйте настройкой мощности осуществляется в диапазоне от 1/256 до 1/1 с прецизионным шагом в 0,1 ступени.

Надежная синхронизация при помощи 3,5 мм разъема поддерживает высокоскоростную синхронизацию без задержек и поможет предотвратить возможные помехи. Второй синхроразъем 3,5 мм служит для объединения нескольких генераторных вспышек и получения такого же эффекта, если это необходимо.

Емкость большой батареи WB1200H (36В/5200мАч) обеспечивает до 500 импульсов на полной мощности. Дополнительный аккумулятор WB1200 (36В/2600мАч) можно взять в поездку, например, в качестве ручной клади при авиаперелетах.
Компактная выносная головка позволяет устанавливать различные модификаторы с креплением Bowens. Пилотный светодиодный свет мощностью 40 Вт с бесступенчатой ​​регулировкой яркости обеспечивает удобный предварительный просмотр светотеневого рисунка и позволяет снимать короткие видеоролики.

Устройство имеет портативный дизайн. Для удобной транспортировки и хранения система упакована в кейс на колесах.

Характеристики:

  • ведущее число - 124 (м, ISO100, со стандартным рефлектором)
  • длительность импульса - от 1/220 до 1/10860 с
  • энергия импульса - 1200 Дж
  • регулировка мощности - 1/256 - 1/1
  • режим мульти вспышки - есть (до 100 импульсов, 100гц)
  • компенсация экспозиции вспышки (FEC)        - настраивается с помощью системы беспроводного управления Godox X
  • режимы синхронизации - высокоскоростная синхронизация hss (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
  • режим отложенной вспышки - 0,01~30 с
  • режим MASK  (быстрое отделение объекта от фона) - есть
  • вентилятор - есть
  • звуковой сигнал - есть
  • пилотная лампа (LED) - 40 Вт
  • режим оптической ведомой вспышки - S1/S2
  • индикация длительности импульса - есть
  • дисплей - LCD
  • функции беспроводного управления - Slave, OFF
  • количество ведомых групп 2.4G - 5 групп (A, B, C, D, E)
  • дальность действия (приблиз.) 2.4G - 100м
  • Количество каналов связи 2.4G - 1-32
  • источник питания - литиевый аккумулятор (36В/5200мАч)
  • количество импульсов на полной мощности - 500
  • время перезарядки - 0,01-2с
  • индикатор заряда батареи - есть
  • энергосбережение - автоматическое отключение через 30-120 минут бездействия
  • способы синхронизации - синхрокабель 3,5мм
  • цветовая температура - 5600K±200К
  • размер:  
    • голова вспышки 12,5х23х20 см (включая рефлектор)
    • блок управления -  23,5х14,5х26 см
  • вес - 8,25 кг

Комплектация

  • Силовой блок AD1200Pro Power Pack - 1 шт.
  • Импульсная голова - 1 шт.
  • Литиевая батарея - 1 шт.
  • Зарядное устройство - 1 шт.
  • Кабель - 1 шт.
  • Рефлектор - 1 шт.
  • Стеклянный защитный колпак - 1 шт.
  • Кейс на колесах - 1 шт.
  • Кейс для переноски - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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в наличии 4-10 шт
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Светодиодный, фокусируемый осветитель мощностью 60 Вт. Световая температура - 5600 К, индекс CRI/TLCI >96. Управление осуществляется через выносной блок. Также есть возможность управления с помощью пульта ДУ, по технологии DMX512, со смартфона по Bluetooth. Байонет - Godox S. Вес - 1,4 кг.

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