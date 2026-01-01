Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 — сменная импульсная головка для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Она заменяет штатную головку и превращает компактную накамерную вспышку в универсальный студийный источник с открытой импульсной лампой.
Особенности
- Сменная головка для AD200/AD200Pro. Быстро устанавливается вместо стандартной головки и не требует дополнительных инструментов.
- Мощность 200 Дж. Полностью соответствует мощности вспышек Godox AD200 и AD200Pro.
- Стабильная цветовая температура. Около 5600K ± 200K — близко к дневному свету, упрощает смешивание с другими источниками.
- Совместимость с насадками Godox. Позволяет использовать светоформирующие аксессуары через соответствующие адаптеры, например AD-S3 для крепления Bowens.
- Компактность и малый вес. Головка удобна для выездных съёмок и мобильных студий.
- Поддержка режимов AD200/AD200Pro. При установке на совместимую вспышку доступны TTL, ручной режим, Multi и высокоскоростная синхронизация HSS.
- Надёжная конструкция. Рассчитана на интенсивную эксплуатацию в студии и на локации.
Характеристики
- Производитель: Godox
- Модель: AD-S200
- Тип: сменная импульсная головка
- Совместимость: Godox AD200, Godox AD200Pro
- Мощность: 200 Дж
- Тип лампы: импульсная, открытая (bare bulb)
- Цветовая температура: 5600K ± 200K
- Размер 652х210х60мм
- Вес 1,12 кг
Сценарии применения
- Портретная съёмка. Открытая лампа в софтбоксе или портретной тарелке даёт мягкий свет с плавными переходами и естественными тенями.
- Предметная и фуд-съёмка. Равномерное освещение помогает подчеркнуть фактуру и избежать жёстких бликов.
- Свадьбы и события. Быстрая замена головки и компактность AD200 позволяют оперативно менять схему света на локации.
- Репортаж и съёмка движения. Поддержка HSS и короткой длительности импульса помогает заморозить движение и работать с открытой диафрагмой на улице.
- Мобильная студия. Вместе с AD200Pro головка AD-S200 легко помещается в кофр и работает от аккумулятора, не требуя розетки.
Совместимость и особенности эксплуатации
Головка Godox AD-S200 предназначена для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Установка производится вместо штатной головки при выключенном питании. После замены доступны все основные режимы вспышки: TTL, ручной, Multi и HSS. Для использования софтбоксов и других насадок с креплением Bowens потребуется адаптер Godox AD-S3 или аналогичный. Не касайтесь стекла импульсной лампы руками, при необходимости протирайте его мягкой безворсовой салфеткой. Оберегайте головку от ударов и влаги.