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Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200

Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200

Godox
Артикул: OLE-3206

Импульсная линейная головкав формате стика для системы AD200/AD200Pro представляет из себя прозрачную цилиндрическую трубку с освещением на 360°. Мощность импульса 200 Дж, цветовая температруа 5800К. Оснащена удобной ручкой в которой есть резьбовое отверстие для крепления на студийную стойку. В комплекте предусмотрены шторки. Используется использования в сложных помещениях и ограниченных пространствах, таких как автомобили, гримерки.

Описание

Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200

Godox Witstro AD-S200 — сменная импульсная головка для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Она заменяет штатную головку и превращает компактную накамерную вспышку в универсальный студийный источник с открытой импульсной лампой.

Особенности

  • Сменная головка для AD200/AD200Pro. Быстро устанавливается вместо стандартной головки и не требует дополнительных инструментов.
  • Мощность 200 Дж. Полностью соответствует мощности вспышек Godox AD200 и AD200Pro.
  • Стабильная цветовая температура. Около 5600K ± 200K — близко к дневному свету, упрощает смешивание с другими источниками.
  • Совместимость с насадками Godox. Позволяет использовать светоформирующие аксессуары через соответствующие адаптеры, например AD-S3 для крепления Bowens.
  • Компактность и малый вес. Головка удобна для выездных съёмок и мобильных студий.
  • Поддержка режимов AD200/AD200Pro. При установке на совместимую вспышку доступны TTL, ручной режим, Multi и высокоскоростная синхронизация HSS.
  • Надёжная конструкция. Рассчитана на интенсивную эксплуатацию в студии и на локации.

Характеристики

  • Производитель: Godox
  • Модель: AD-S200
  • Тип: сменная импульсная головка
  • Совместимость: Godox AD200, Godox AD200Pro
  • Мощность: 200 Дж
  • Тип лампы: импульсная, открытая (bare bulb)
  • Цветовая температура: 5600K ± 200K
  • Размер 652х210х60мм
  • Вес 1,12 кг

Сценарии применения

  • Портретная съёмка. Открытая лампа в софтбоксе или портретной тарелке даёт мягкий свет с плавными переходами и естественными тенями.
  • Предметная и фуд-съёмка. Равномерное освещение помогает подчеркнуть фактуру и избежать жёстких бликов.
  • Свадьбы и события. Быстрая замена головки и компактность AD200 позволяют оперативно менять схему света на локации.
  • Репортаж и съёмка движения. Поддержка HSS и короткой длительности импульса помогает заморозить движение и работать с открытой диафрагмой на улице.
  • Мобильная студия. Вместе с AD200Pro головка AD-S200 легко помещается в кофр и работает от аккумулятора, не требуя розетки.

Совместимость и особенности эксплуатации

Головка Godox AD-S200 предназначена для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Установка производится вместо штатной головки при выключенном питании. После замены доступны все основные режимы вспышки: TTL, ручной, Multi и HSS. Для использования софтбоксов и других насадок с креплением Bowens потребуется адаптер Godox AD-S3 или аналогичный. Не касайтесь стекла импульсной лампы руками, при необходимости протирайте его мягкой безворсовой салфеткой. Оберегайте головку от ударов и влаги.

Комплектация

  • Головка импульсная линейная
  • Шторки
  • Сумка

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