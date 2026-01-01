Описание

Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200

Godox Witstro AD-S200 — сменная импульсная головка для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Она заменяет штатную головку и превращает компактную накамерную вспышку в универсальный студийный источник с открытой импульсной лампой.

Особенности

Сменная головка для AD200/AD200Pro. Быстро устанавливается вместо стандартной головки и не требует дополнительных инструментов.

Быстро устанавливается вместо стандартной головки и не требует дополнительных инструментов. Мощность 200 Дж. Полностью соответствует мощности вспышек Godox AD200 и AD200Pro.

Полностью соответствует мощности вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Стабильная цветовая температура. Около 5600K ± 200K — близко к дневному свету, упрощает смешивание с другими источниками.

Около 5600K ± 200K — близко к дневному свету, упрощает смешивание с другими источниками. Совместимость с насадками Godox. Позволяет использовать светоформирующие аксессуары через соответствующие адаптеры, например AD-S3 для крепления Bowens.

Позволяет использовать светоформирующие аксессуары через соответствующие адаптеры, например AD-S3 для крепления Bowens. Компактность и малый вес. Головка удобна для выездных съёмок и мобильных студий.

Головка удобна для выездных съёмок и мобильных студий. Поддержка режимов AD200/AD200Pro. При установке на совместимую вспышку доступны TTL, ручной режим, Multi и высокоскоростная синхронизация HSS.

При установке на совместимую вспышку доступны TTL, ручной режим, Multi и высокоскоростная синхронизация HSS. Надёжная конструкция. Рассчитана на интенсивную эксплуатацию в студии и на локации.

Характеристики

Производитель: Godox

Модель: AD-S200

Тип: сменная импульсная головка

Совместимость: Godox AD200, Godox AD200Pro

Мощность: 200 Дж

Тип лампы: импульсная, открытая (bare bulb)

Цветовая температура: 5600K ± 200K

Размер 652х210х60мм

Вес 1,12 кг

Сценарии применения

Портретная съёмка. Открытая лампа в софтбоксе или портретной тарелке даёт мягкий свет с плавными переходами и естественными тенями.

Открытая лампа в софтбоксе или портретной тарелке даёт мягкий свет с плавными переходами и естественными тенями. Предметная и фуд-съёмка. Равномерное освещение помогает подчеркнуть фактуру и избежать жёстких бликов.

Равномерное освещение помогает подчеркнуть фактуру и избежать жёстких бликов. Свадьбы и события. Быстрая замена головки и компактность AD200 позволяют оперативно менять схему света на локации.

Быстрая замена головки и компактность AD200 позволяют оперативно менять схему света на локации. Репортаж и съёмка движения. Поддержка HSS и короткой длительности импульса помогает заморозить движение и работать с открытой диафрагмой на улице.

Поддержка HSS и короткой длительности импульса помогает заморозить движение и работать с открытой диафрагмой на улице. Мобильная студия. Вместе с AD200Pro головка AD-S200 легко помещается в кофр и работает от аккумулятора, не требуя розетки.

Совместимость и особенности эксплуатации

Головка Godox AD-S200 предназначена для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Установка производится вместо штатной головки при выключенном питании. После замены доступны все основные режимы вспышки: TTL, ручной, Multi и HSS. Для использования софтбоксов и других насадок с креплением Bowens потребуется адаптер Godox AD-S3 или аналогичный. Не касайтесь стекла импульсной лампы руками, при необходимости протирайте его мягкой безворсовой салфеткой. Оберегайте головку от ударов и влаги.