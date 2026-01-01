Bowens BW-9000EUR генератор Bowens Creo 2400

Артикул: PSL-014

Генератор Bowens Creo 2400 Creo – это вершина производительности, надежности и качества. Точность производительности Creo – в числе длительность импульса, которое составляет всего 1/7692 с, а стабильность цвета от вспышки к вспышке в пределах ± 40k.

В сочетании с легендарным высоким качеством Bowens, генераторы идеально подходят не только для домашнего использования, но и для интенсивной эксплуатации в коммерческих студиях. Генератор Creo легко регулируется и имеет интуитивно понятную панель управления. Фотографы также могут работать, не покидая своего места при помощи дополнительного Creo Infra-Red пульта дистанционного управления.