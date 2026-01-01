Bowens BW-9000EUR генератор Bowens Creo 2400

Creo означает «создавать» – легкость и скорость работы с этими профессиональными генераторами позволяют сделать это без осложнений. Вход под карту-радиосинхронизатов Pulsar позволяет использовать его с радиосинхронизатором. Для традиционной синхронизации Creo имеет два 1/4" джек-гнезда для подключения шнура синхронизации с камерой.Генераторы Creo снабжены расширенными функциями охлаждения и системой защиты, предназначенной для предотвращения перегрева и уверенности в том, что генератор настроен на оптимальную работу. Генератор автоматически переключается для увеличения потока воздуха через корпус при необходимости интенсивного охлаждения, а ограничитель заряда контролирует условия и автоматически регулирует уровень зарядки, если это необходимо для защиты генератора.Характеристики:
- исключительно быстрая перезарядка (0,9 с на полной мощности)
- до 8 импульсов в секунду
- длительность импульса до 1/7692 с
- глубина регулировки 9 ступеней с шагом 1/10 (5–2400 Дж)
- высокая стабильность цветовой температуры (±80 К при регулировке от максимума до 1/64)
- стабильность мощности импульса ±1/50 ступени от вспышки к вспышке
- встроенный слот для карты радиосинхронизации Pulsar
- система автоматического определения напряжения питания, позволяющая работать с генератором в любой точке мира
- возможность дистанционного управления (пульт ДУ поставляется отдельно)
- эффективная система защиты от перегрева, автоматически включающая вентиляторы охлаждения и при необходимости снижающая скорость перезарядки.