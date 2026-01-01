images
Bowens BW-9000EUR генератор Bowens Creo 2400

Bowens BW-9000EUR генератор Bowens Creo 2400

Bowens
Артикул: PSL-014

Генератор Bowens Creo 2400 Creo – это вершина производительности, надежности и качества. Точность производительности Creo – в числе длительность импульса, которое составляет всего 1/7692 с, а стабильность цвета от вспышки к вспышке в пределах ± 40k.

В сочетании с легендарным высоким качеством Bowens, генераторы идеально подходят не только для домашнего использования, но и для интенсивной эксплуатации в коммерческих студиях. Генератор Creo легко регулируется и имеет интуитивно понятную панель управления. Фотографы также могут работать, не покидая своего места при помощи дополнительного Creo Infra-Red пульта дистанционного управления.

Описание

Creo означает «создавать» – легкость и скорость работы с этими профессиональными генераторами позволяют сделать это без осложнений. Вход под карту-радиосинхронизатов Pulsar позволяет использовать его с радиосинхронизатором. Для традиционной синхронизации Creo имеет два 1/4" джек-гнезда для подключения шнура синхронизации с камерой.Генераторы Creo снабжены расширенными функциями охлаждения и системой защиты, предназначенной для предотвращения перегрева и уверенности в том, что генератор настроен на оптимальную работу. Генератор автоматически переключается для увеличения потока воздуха через корпус при необходимости интенсивного охлаждения, а ограничитель заряда контролирует условия и автоматически регулирует  уровень зарядки, если это необходимо для защиты генератора.Характеристики:

  • исключительно быстрая перезарядка (0,9 с на полной мощности)
  • до 8 импульсов в секунду
  • длительность импульса до 1/7692 с
  • глубина регулировки 9 ступеней с шагом 1/10 (5–2400 Дж)
  • высокая стабильность цветовой температуры (±80 К при регулировке от максимума до 1/64)
  • стабильность мощности импульса ±1/50 ступени от вспышки к вспышке
  • встроенный слот для карты радиосинхронизации Pulsar
  • система автоматического определения напряжения питания, позволяющая работать с генератором в любой точке мира
  • возможность дистанционного управления (пульт ДУ поставляется отдельно)
  • эффективная система защиты от перегрева, автоматически включающая вентиляторы охлаждения и при необходимости снижающая скорость перезарядки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Секретное оружие свадебного фотографа
Секретное оружие свадебного фотографа
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.