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Bowens BW-7760 генераторная голова Bowens Creo

Bowens BW-7760 генераторная голова Bowens Creo

Bowens
Артикул: PSL-017

Bowens BW-7760 – новая, более компактная, генераторная голова с улучшенным вентиляторным охлаждением.

Она, так же как и голова QUADX, совместима со всеми современными генераторами Bowens.

Описание

Creo – небольшая и легкая генераторная голова, такая же качественная, надежная и стабильная, как и генераторы Creo, имеет собственную систему охлаждения и систему защиты для обеспечения стабильности цвета при максимальной и минимальной мощности.

Новые генераторы Creo рекомендуется использовать именно с этими головами для обеспечения максимальных технических параметров эксплуатации. Поставляется в комплекте с импульсной и пилотной лампой, а также пайрексом, служащим для выравнивания цветовой температуры. Совместима со всеми аксессуарами Bowens.

Характеристики:

  • длительность импульса (t=0,5) – 1/5000 с
  • ведущее число (1 м/100 ISO) – 175
  • длина кабеля – 5 м
  • размеры (ШхВхД), мм – 133х190х275
  • Aperture – нет
  • вес, кг – 3,6

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