Bowens BW-7760 генераторная голова Bowens Creo

Creo – небольшая и легкая генераторная голова, такая же качественная, надежная и стабильная, как и генераторы Creo, имеет собственную систему охлаждения и систему защиты для обеспечения стабильности цвета при максимальной и минимальной мощности.
Новые генераторы Creo рекомендуется использовать именно с этими головами для обеспечения максимальных технических параметров эксплуатации. Поставляется в комплекте с импульсной и пилотной лампой, а также пайрексом, служащим для выравнивания цветовой температуры. Совместима со всеми аксессуарами Bowens.
Характеристики:
- длительность импульса (t=0,5) – 1/5000 с
- ведущее число (1 м/100 ISO) – 175
- длина кабеля – 5 м
- размеры (ШхВхД), мм – 133х190х275
- Aperture – нет
- вес, кг – 3,6