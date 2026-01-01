Bowens BW-7760 генераторная голова Bowens Creo

Описание

Creo – небольшая и легкая генераторная голова, такая же качественная, надежная и стабильная, как и генераторы Creo, имеет собственную систему охлаждения и систему защиты для обеспечения стабильности цвета при максимальной и минимальной мощности.

Новые генераторы Creo рекомендуется использовать именно с этими головами для обеспечения максимальных технических параметров эксплуатации. Поставляется в комплекте с импульсной и пилотной лампой, а также пайрексом, служащим для выравнивания цветовой температуры. Совместима со всеми аксессуарами Bowens.

Характеристики: