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Bowens BW-7731 комплект Explorer 1500 с двумя головами

Bowens BW-7731 комплект Explorer 1500 с двумя головами

Bowens
Артикул: PSL-015

Комплект Bowens BW-7731 состоит из генератора Explorer 1500 и двух голов QUAD 3KM. Аккумуляторный генератор Explorer 1500 открывает для фотографа новые, практически неограниченные возможности для работы вне студии. При компактных размерах (270x175x250 мм) и весе чуть менее 12 кг Explorer 1500 имеет максимальную мощность 1500 Дж, асимметрично распределяемую по двум каналам с цифровым управлением.

 

Описание

Bowens BW-7731 комплект Explorer 1500 с двумя головами

Комплектация

  • аккумуляторный генератор Explorer 1500
  • генераторные головы QUAD 3KM – 2 шт.
  • импульсные лампы – 2 шт.
  • пилотные лампы 100 Вт – 2 шт.
  • сетевое зарядное устройство
  • синхрокабель

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