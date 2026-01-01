Bowens BW-7731 комплект Explorer 1500 с двумя головами

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Bowens BW-7731 состоит из генератора Explorer 1500 и двух голов QUAD 3KM. Аккумуляторный генератор Explorer 1500 открывает для фотографа новые, практически неограниченные возможности для работы вне студии. При компактных размерах (270x175x250 мм) и весе чуть менее 12 кг Explorer 1500 имеет максимальную мощность 1500 Дж, асимметрично распределяемую по двум каналам с цифровым управлением.
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