Bowens BW-7731 комплект Explorer 1500 с двумя головами

Артикул: PSL-015

Комплект Bowens BW-7731 состоит из генератора Explorer 1500 и двух голов QUAD 3KM. Аккумуляторный генератор Explorer 1500 открывает для фотографа новые, практически неограниченные возможности для работы вне студии. При компактных размерах (270x175x250 мм) и весе чуть менее 12 кг Explorer 1500 имеет максимальную мощность 1500 Дж, асимметрично распределяемую по двум каналам с цифровым управлением.