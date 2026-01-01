Bowens BW-7686 подставка под генератор

Технические характеристики:ширина: 300 ммдлина: 370 ммвысота: 50 ммклиренс: 30 ммвес: 1,3 кг
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Малая Семеновская 3с6
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens BW-7686 – тележка для удобного перемещения генератора Bowens QUADX по студии.
Технические характеристики:ширина: 300 ммдлина: 370 ммвысота: 50 ммклиренс: 30 ммвес: 1,3 кг
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