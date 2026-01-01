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Bowens BW-7686 подставка под генератор

Bowens BW-7686 подставка под генератор

Bowens
Артикул: PSL-044

Bowens BW-7686 – тележка для удобного перемещения генератора Bowens QUADX по студии.

Описание

Технические характеристики:ширина: 300 ммдлина: 370 ммвысота: 50 ммклиренс: 30 ммвес: 1,3 кг

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