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Smartum FP-22C люминесцентный источник освещения

Smartum FP-22C люминесцентный источник освещения

Smartum
Артикул: NVF-7551

Smartum FP-22C – компактный кольцевой осветитель. Предназначен для предметной и портретной съемки. Мощность – 22W. Цветовая температура – 5400К. Ресурс лампы, с которой работает осветитель при неизменной цветовой температуре составляет около 6000 часов. Напряжение – 230V.

Описание

Размеры:

  • внутрений диаметр - 12 см
  • внешний диаметр - 20,5см

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