Smartum FP-22C люминесцентный источник освещения

Размеры:
- внутрений диаметр - 12 см
- внешний диаметр - 20,5см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Smartum FP-22C – компактный кольцевой осветитель. Предназначен для предметной и портретной съемки. Мощность – 22W. Цветовая температура – 5400К. Ресурс лампы, с которой работает осветитель при неизменной цветовой температуре составляет около 6000 часов. Напряжение – 230V.
Размеры:
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Falcon Eyes ST-083/W-803 – легкая стойка из алюминия без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Вес 0,95 кг, головка 5/8", резьба 1/4" и 3/8", имеет пластиковые винтовые зажимы. Максимальная нагрузка – 2 кг.
Falcon Eyes LHPAT-26-1 – надежный источник постоянного света с низким энергопотреблением. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку и возможность устанавливать любые лампы ~220-240В/50Гц.
FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.