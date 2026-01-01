Falcon Eyes LHP-328F флюоресцентный осветитель с тремя лампами

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes LHP-328F – удобный и экономичный источник света. Текстура отражающей поверхности подобрана для достижения наилучших результатов съемки. Осветитель создает равномерное освещение объектов при видео- и фотосъемке. Подходит для камер в качестве постоянного источника света.
Мощность ламп 3х84 Вт.
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