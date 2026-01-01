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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes LHD-3250F – флюоресцентный осветитель с тремя лампами, мощность каждой 28 Вт. Цоколь Е27, лампы можно включать независимо друг от друга. Цветовая температура прибора составляет 5500 К, что приближено к естественному солнечному свету.
Диаметр осветителя 40 см.
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