Bowens BW-3460EUR прибор люминесцентный Streamlite 530

Описание

Пять энергосберегающих ламп дневного света (5600 К) мощностью по 30 Вт дают уровень освещенности примерно соответствующий 550-ваттной лампе накаливания. Благодаря низкой теплоотдаче Streamlite можно расположить значительно ближе к объекту съемки, чем галогенный источник. Это особенно удобно при съемке предметов, боящихся воздействия высоких температур, таких как, например, еда и цветы. Каждую из пяти ламп можно включать/отключать по отдельности, регулируя интенсивность освещения.