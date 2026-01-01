Bowens BW-3460EUR прибор люминесцентный Streamlite 530

Пять энергосберегающих ламп дневного света (5600 К) мощностью по 30 Вт дают уровень освещенности примерно соответствующий 550-ваттной лампе накаливания. Благодаря низкой теплоотдаче Streamlite можно расположить значительно ближе к объекту съемки, чем галогенный источник. Это особенно удобно при съемке предметов, боящихся воздействия высоких температур, таких как, например, еда и цветы. Каждую из пяти ламп можно включать/отключать по отдельности, регулируя интенсивность освещения.
Хит
Арт. NVF-7311Fotokvant R2-80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 80 см
Наличие
в наличии 1-3 шт
Fotokvant R2-80GS – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 золото-серебро.
Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.