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Bowens BW-3460EUR прибор люминесцентный Streamlite 530

Bowens BW-3460EUR прибор люминесцентный Streamlite 530

Bowens
Артикул: PSL-073

Bowens BW-3460EUR – люминесцентный источник освещения для предметной и других типов фотосъемки.

Описание

Пять энергосберегающих ламп дневного света (5600 К) мощностью по 30 Вт дают уровень освещенности примерно соответствующий 550-ваттной лампе накаливания. Благодаря низкой теплоотдаче Streamlite можно расположить значительно ближе к объекту съемки, чем галогенный источник. Это особенно удобно при съемке предметов, боящихся воздействия высоких температур, таких как, например, еда и цветы. Каждую из пяти ламп можно включать/отключать по отдельности, регулируя интенсивность освещения. 

Комплектация

  • пять ламп
  • съемный рефлектор
  • тканевый рассеиватель для создания еще более мягкого света
  • кабель питания

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.


730 ₽
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