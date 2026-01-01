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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LED-COMP освещение с креплением на монитор.
Светодиодная лампа с крпелением на мониторы ноутбуков или не толстые мониторы компьютеров. Позволяет осветить клавиатуру при работе или создать заднее освещение на рабочем столе. Питается от порта USB, имеет регулировку яркости.
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