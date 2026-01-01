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Fotokvant LED-COMP освещение с креплением на монитор
Fotokvant LED-COMP освещение с креплением на монитор
Fotokvant LED-COMP освещение с креплением на монитор
Fotokvant LED-COMP освещение с креплением на монитор
Fotokvant LED-COMP освещение с креплением на монитор

Fotokvant LED-COMP освещение с креплением на монитор

Fotokvant
Артикул: MTG-1554

Fotokvant LED-COMP освещение с креплением на монитор.

Светодиодная лампа с крпелением на мониторы ноутбуков или не толстые мониторы компьютеров. Позволяет осветить клавиатуру при работе или создать заднее освещение на рабочем столе. Питается от порта USB, имеет регулировку яркости.

Описание

Fotokvant LED-COMP освещение с креплением на монитор

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