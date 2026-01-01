E-IMAGE EIEB0916 Oscar L10 сумка для выездной съемки

Характеристики:
- Материал водонепроницаемый нейлон 1680D
- Внутренние размеры (д х ш х в): 74 х 35 х 20 см
- Внешние размеры (д х ш х в): 82 х 38 х 27.5 см
- Вес 6,1 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Oscar L10 сумка для выездной съемки.
Сумки для выездной съемки серии Oscar: эргономичный дизайн и комфортный ручки с двух сторон, водонепроницаемый нейлон 1680D, специальная конструкция со съемными разделителями и полностью мягкая внутренняя часть для защиты оборудования, внутренние карманы для аксессуаров, колеса (2 шт) с упором для устойчивости в вертикальном положении.
Характеристики:
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Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.