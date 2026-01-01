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E-IMAGE EIEB0916 Oscar L10 сумка для выездной съемки
E-IMAGE EIEB0916 Oscar L10 сумка для выездной съемки

E-IMAGE EIEB0916 Oscar L10 сумка для выездной съемки

E-IMAGE
Артикул: MTG-0855

E-IMAGE Oscar L10 сумка для выездной съемки. 

Сумки для выездной съемки серии Oscar: эргономичный дизайн и комфортный ручки с двух сторон, водонепроницаемый нейлон 1680D, специальная конструкция со съемными разделителями и полностью мягкая внутренняя часть для защиты оборудования, внутренние карманы для аксессуаров, колеса (2 шт) с упором для устойчивости в вертикальном положении. 

Описание

Характеристики:

  • Материал водонепроницаемый нейлон 1680D
  • Внутренние размеры (д х ш х в): 74 х 35 х 20 см
  • Внешние размеры (д х ш х в): 82 х 38 х 27.5 см
  • Вес 6,1 кг

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