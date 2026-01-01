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E-IMAGE EB0901 Oscar S10 сумка для видеокамеры

E-IMAGE EB0901 Oscar S10 сумка для видеокамеры

E-IMAGE
Артикул: OLE-3690

Практичная сумка для видеокамеры из водонепроницаемого нейлона марки 1680D. Комфортная плечевая накладка для удобной переноски. Внутренние габариты: 500 х 220 х 260 мм. Вместительное основное отделение, мягкие стенки сумки и система перегородок для оптимальной защиты оборудования.

Описание

Характеристики:

  • внутренние габариты: 500 х 220 х 260 мм
  • внешние габариты: 580 х 310 х 320 мм
  • масса: 2,8 кг
  • материал: нейлон

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