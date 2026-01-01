Profoto Pro-B4 Protective Bag (340208) сумка для Pro-B4

Артикул: NVF-7842

Profoto Pro-B4 Protective Bag (340208) – сумка с наплечным ремнем для аккумуляторного генератора Profoto Pro-B4. Используется для транспортировки и защиты генератора, батареи с зарядным устройством и кабелем. Генератор может работать и заряжаться находясь внутри сумки.