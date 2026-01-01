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GuangBao 60108 QH-CC01 студийная сумка

GuangBao 60108 QH-CC01 студийная сумка

Guangbao
Артикул: NVF-7555

GuangBao 60108 QH-CC01 – удобная и вместительная сумка для профессионального студийного оборудования. Размер, см – 122x29x34. Изготовлена из современных материалов. Для удобства передвижения снабжена 2 колесиками. Сумка отличается долговечностью и высоким качеством изготовления.

Описание

GuangBao 60108 QH-CC01 студийная сумка

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