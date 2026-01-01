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Grifon СВ-08 фотосумка на колёсиках 84х32х25 см
Grifon СВ-08 фотосумка на колёсиках 84х32х25 см

Grifon СВ-08 фотосумка на колёсиках 84х32х25 см

Grifon
Артикул: OLE-2353

Фотосумка 84х32х25 см на колесиках предназначена для хранения и перевозки стоек и осветительного оборудования. Максимальная высота стоек в сложенном состоянии не более 84 см. Усиленный каркас, внутренние амортизационные панели и передвигающиеся перегородки, водостойкий износоустойчивый чехол из полиэстера высокого качества. Молния по периметру с трех сторон.

Описание

Фотосумка на колесиках Grifon СВ-08 (84×32×25 см)

Grifon СВ-08 — это профессиональная сумка на колесиках для транспортировки и хранения студийного оборудования. Она предназначена для фотографов и видеографов, которым необходимо перевозить стойки, осветительные приборы и аксессуары.

Ключевые особенности

  • Вместительность: В сумку помещаются 2–3 стойки в сложенном состоянии (максимальная длина 84 см), 2–3 средних осветительных прибора, а также зонты и софтбоксы. Это позволяет компактно упаковать оборудование для небольшой студии.
  • Надежная защита: Усиленный жесткий каркас, защищенные углы, внутренние амортизационные панели и передвигающиеся перегородки обеспечивают надежную защиту оборудования от ударов и повреждений при транспортировке.
  • Материалы: Водостойкий износоустойчивый полиэстер и инженерный пластик ABS гарантируют долговечность и сохранность содержимого в любых условиях.
  • Удобство перемещения: Два ролика и подставки позволяют легко перевозить сумку, а молния по периметру с трех сторон обеспечивает удобный доступ к содержимому.

Характеристики

  • Габариты: 86 × 34 × 27 см.
  • Цвет: Черный.
  • Материал: Водостойкий полиэстер, ABS-пластик.
  • Система передвижения: Два ролика и подставки.

Для кого

Эта сумка станет отличным выбором для фотографов, работающих в небольших студиях или часто выезжающих на локации. Она позволяет удобно организовать хранение и транспортировку оборудования, защищая его от повреждений.

Внимание! Встроенные ролики не предназначены для прыжков со ступенек при нагруженной сумке. Поэтому спуская сумку по ступенькам будьте осторожны и придерживайте сумку от ударов.

Комплектация

Сумка - 1 шт.

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