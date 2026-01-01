Grifon СВ-08 фотосумка на колёсиках 84х32х25 см

Описание

Фотосумка на колесиках Grifon СВ-08 (84×32×25 см)

Grifon СВ-08 — это профессиональная сумка на колесиках для транспортировки и хранения студийного оборудования. Она предназначена для фотографов и видеографов, которым необходимо перевозить стойки, осветительные приборы и аксессуары.

Ключевые особенности

Вместительность: В сумку помещаются 2–3 стойки в сложенном состоянии (максимальная длина 84 см), 2–3 средних осветительных прибора, а также зонты и софтбоксы. Это позволяет компактно упаковать оборудование для небольшой студии.

В сумку помещаются 2–3 стойки в сложенном состоянии (максимальная длина 84 см), 2–3 средних осветительных прибора, а также зонты и софтбоксы. Это позволяет компактно упаковать оборудование для небольшой студии. Надежная защита: Усиленный жесткий каркас, защищенные углы, внутренние амортизационные панели и передвигающиеся перегородки обеспечивают надежную защиту оборудования от ударов и повреждений при транспортировке.

Усиленный жесткий каркас, защищенные углы, внутренние амортизационные панели и передвигающиеся перегородки обеспечивают надежную защиту оборудования от ударов и повреждений при транспортировке. Материалы: Водостойкий износоустойчивый полиэстер и инженерный пластик ABS гарантируют долговечность и сохранность содержимого в любых условиях.

Водостойкий износоустойчивый полиэстер и инженерный пластик ABS гарантируют долговечность и сохранность содержимого в любых условиях. Удобство перемещения: Два ролика и подставки позволяют легко перевозить сумку, а молния по периметру с трех сторон обеспечивает удобный доступ к содержимому.

Характеристики

Габариты: 86 × 34 × 27 см.

86 × 34 × 27 см. Цвет: Черный.

Черный. Материал: Водостойкий полиэстер, ABS-пластик.

Водостойкий полиэстер, ABS-пластик. Система передвижения: Два ролика и подставки.

Для кого

Эта сумка станет отличным выбором для фотографов, работающих в небольших студиях или часто выезжающих на локации. Она позволяет удобно организовать хранение и транспортировку оборудования, защищая его от повреждений.

Внимание! Встроенные ролики не предназначены для прыжков со ступенек при нагруженной сумке. Поэтому спуская сумку по ступенькам будьте осторожны и придерживайте сумку от ударов.