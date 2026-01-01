Grifon СВ-08 фотосумка на колёсиках 84х32х25 см

Фотосумка на колесиках Grifon СВ-08 (84×32×25 см)
Grifon СВ-08 — это профессиональная сумка на колесиках для транспортировки и хранения студийного оборудования. Она предназначена для фотографов и видеографов, которым необходимо перевозить стойки, осветительные приборы и аксессуары.
Ключевые особенности
- Вместительность: В сумку помещаются 2–3 стойки в сложенном состоянии (максимальная длина 84 см), 2–3 средних осветительных прибора, а также зонты и софтбоксы. Это позволяет компактно упаковать оборудование для небольшой студии.
- Надежная защита: Усиленный жесткий каркас, защищенные углы, внутренние амортизационные панели и передвигающиеся перегородки обеспечивают надежную защиту оборудования от ударов и повреждений при транспортировке.
- Материалы: Водостойкий износоустойчивый полиэстер и инженерный пластик ABS гарантируют долговечность и сохранность содержимого в любых условиях.
- Удобство перемещения: Два ролика и подставки позволяют легко перевозить сумку, а молния по периметру с трех сторон обеспечивает удобный доступ к содержимому.
Характеристики
- Габариты: 86 × 34 × 27 см.
- Цвет: Черный.
- Материал: Водостойкий полиэстер, ABS-пластик.
- Система передвижения: Два ролика и подставки.
Для кого
Эта сумка станет отличным выбором для фотографов, работающих в небольших студиях или часто выезжающих на локации. Она позволяет удобно организовать хранение и транспортировку оборудования, защищая его от повреждений.
Внимание! Встроенные ролики не предназначены для прыжков со ступенек при нагруженной сумке. Поэтому спуская сумку по ступенькам будьте осторожны и придерживайте сумку от ударов.