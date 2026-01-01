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-10 %
GreenBean LightBag 52 сумка для студийного оборудования
GreenBean LightBag 52 сумка для студийного оборудования
GreenBean LightBag 52 сумка для студийного оборудования
GreenBean LightBag 52 сумка для студийного оборудования
GreenBean LightBag 52 сумка для студийного оборудования

GreenBean LightBag 52 сумка для студийного оборудования

GreenBean
Артикул: MTG-2740

GreenBean LightBag 52 сумка для студийного оборудования. Предназначена для хранения и транспортировки студийных светодиодных моноблоков с аксессуарами. При минимальных внешних размерах 55х33х27 см, LightBag 52 отличается большой вместимостью и выдерживает нагрузку до 19 кг.

Описание

Внутренний объем может быть разделен на четыре секции тремя съемными стенками на липучках для прочной фиксации самого оборудования и аксессуаров. Крышка сумки имеет регулируемые фиксаторы наклона, также она оснащена сетчатым карманом на молнии для мелких аксессуаров.

Для комфортного пользования в уличных и студийных условиях на внешнем дне сумки предусмотрены пластиковые полозья высотой 17 мм, которые защищают ткань корпуса от загрязнения. Удобство транспортировки обеспечено за счет двух ручек с фиксатором и съемного ремня на металлической фурнитуре.

На крышке сумки расположены липучки, которые позволят надежно зафиксировать дополнительное оборудование (например, штатив или небольшую стойку). Там же расположен карман для бирки: подписанная сумка не потеряется среди чужого инвентаря.

Прочная жесткая сумка-органайзер LightBag 52 выполнена из водостойкого полиэстера, что обеспечивает сохранность оборудования даже в неблагоприятных условиях эксплуатации. Жесткость боковым стенкам придает внутренний пластиковый каркас.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 19 кг
  • Материал Водостойкий полиэстер
  • Размеры внутренние 52x31x23 см
  • Размеры внешние 55х33х27 см
  • Вес 3,15 кг

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