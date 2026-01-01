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Elinchrom (33231) сумка для рефлектора Elinchrom 44 см
Elinchrom (33231) сумка для рефлектора Elinchrom 44 см

Elinchrom (33231) сумка для рефлектора Elinchrom 44 см

Elinchrom
Артикул: NVF-7650

Elinchrom (33231) – сумка для переноски или хранения портретной тарелки диаметром, см – 44. Имеет два отсека, один для рефлектора, второй для сот. Полужесткая конструкция сумки предохраняет рефлектор и соты от повреждений при транспортировке. Размер, см – 51,5x50,5x20. Вес, кг – 3,9.

Описание

Elinchrom (33231) сумка для рефлектора Elinchrom 44 см

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