Elinchrom (33231) сумка для рефлектора Elinchrom 44 см

Falcon Eyes CC-16 – cумка для студийного оборудования. Подходит для двух осветителей большого размера и аксессуаров – софтбоксов, стоек, рефлекторов и прочего оборудования.
Внешний габаритный размер 101х37х32 см, внутренний размер 94х34х30 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (33231) – сумка для переноски или хранения портретной тарелки диаметром, см – 44. Имеет два отсека, один для рефлектора, второй для сот. Полужесткая конструкция сумки предохраняет рефлектор и соты от повреждений при транспортировке. Размер, см – 51,5x50,5x20. Вес, кг – 3,9.
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Falcon Eyes CC-16 – cумка для студийного оборудования. Подходит для двух осветителей большого размера и аксессуаров – софтбоксов, стоек, рефлекторов и прочего оборудования.
Внешний габаритный размер 101х37х32 см, внутренний размер 94х34х30 см