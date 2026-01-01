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Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (33195) ProTec - кофр для оборудования.
Кофр выполненный из нейлона и будет идеальным решением для транспортировки и хранения переносной вспышки, такой как ELB 400 или предыдущей серии Quadra.Кофр снабжен удобным, регулируемым наплечным ремнем, четыремя вертикальными и горизонтальными ручками. Также предусмотренны четыре ремня на липучках для крепления штативов или зонтов. Поставляется с защитным чехлом от дождя.Размер - 31,4х60,5х21,7 см. Вес - 3,1 кг.
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