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Elinchrom (33195) ProTec кофр
Elinchrom (33195) ProTec кофр
Elinchrom (33195) ProTec кофр

Elinchrom (33195) ProTec кофр

Elinchrom
Артикул: DAN-1146

Elinchrom (33195) ProTec - кофр для оборудования.

Кофр выполненный из нейлона и будет идеальным решением для транспортировки и хранения переносной вспышки, такой как ELB 400 или предыдущей серии Quadra.Кофр снабжен удобным, регулируемым наплечным ремнем, четыремя вертикальными и горизонтальными ручками. Также предусмотренны четыре ремня на липучках для крепления штативов или зонтов. Поставляется с защитным чехлом от дождя.Размер - 31,4х60,5х21,7 см. Вес - 3,1 кг.

Описание

Elinchrom (33195) ProTec кофр

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