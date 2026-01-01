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Zhiyun C000016E TransMount ремень размер M для CRANE 3/WВ/WB-S/Crane 2/Crane V2/Crane M/Crane plus
Zhiyun C000016E TransMount ремень размер M для CRANE 3/WВ/WB-S/Crane 2/Crane V2/Crane M/Crane plus
Zhiyun C000016E TransMount ремень размер M для CRANE 3/WВ/WB-S/Crane 2/Crane V2/Crane M/Crane plus
Zhiyun C000016E TransMount ремень размер M для CRANE 3/WВ/WB-S/Crane 2/Crane V2/Crane M/Crane plus
Zhiyun C000016E TransMount ремень размер M для CRANE 3/WВ/WB-S/Crane 2/Crane V2/Crane M/Crane plus
Zhiyun C000016E TransMount ремень размер M для CRANE 3/WВ/WB-S/Crane 2/Crane V2/Crane M/Crane plus

Zhiyun C000016E TransMount ремень размер M для CRANE 3/WВ/WB-S/Crane 2/Crane V2/Crane M/Crane plus

Zhiyun
Артикул: OLE-3644

Универсальный ремень на пояс для стабилизатора и телескопического монопода. Система горячей замены позволяет быстро и легко закреплять или откреплять монопод, переключаясь между разными стилями съемки и хватами. Ремни оснащены башмаком для установки камеры и имеют множество различных отверстий и крючков для крепления дополнительных аксессуаров. Двойная застежка безопасности защищает оборудование от случайного падения.

Описание

Характеристики:

  • Минимальный размер обхвата: 80 см
  • Максимальный размер обхвата: 120 см

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