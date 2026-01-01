Lensgo UDK-22S крепление поясное для фотоаппарата

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Ремень Lensgo UDK-22S с двойным поясным креплением для фотоаппарата.
Текстильный напоясный ремень для ношения двух фотокамер. Снабжен высококачественной застежкой и двумя приспособлениями для подвеса оборудования. Длина - 105 см. Цвет - черный или синий (цвет уточняйте при заказе у менеджера). Вес - 1,45 кг.
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