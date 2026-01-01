images
images
images
images
images
Lensgo UDK-22S крепление поясное для фотоаппарата
Lensgo UDK-22S крепление поясное для фотоаппарата
Lensgo UDK-22S крепление поясное для фотоаппарата
Lensgo UDK-22S крепление поясное для фотоаппарата
Lensgo UDK-22S крепление поясное для фотоаппарата

Lensgo UDK-22S крепление поясное для фотоаппарата

Lensgo
Артикул: DAN-3766

Ремень Lensgo UDK-22S с двойным поясным креплением для фотоаппарата.

Текстильный напоясный ремень для ношения двух фотокамер. Снабжен высококачественной застежкой и двумя приспособлениями для подвеса оборудования. Длина - 105 см. Цвет - черный или синий (цвет уточняйте при заказе у менеджера). Вес - 1,45 кг.


Описание

Lensgo UDK-22S крепление поясное для фотоаппарата

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.