Lensgo UDK-22S крепление поясное для фотоаппарата

Артикул: DAN-3766

Ремень Lensgo UDK-22S с двойным поясным креплением для фотоаппарата.

Текстильный напоясный ремень для ношения двух фотокамер. Снабжен высококачественной застежкой и двумя приспособлениями для подвеса оборудования. Длина - 105 см. Цвет - черный или синий (цвет уточняйте при заказе у менеджера). Вес - 1,45 кг.





