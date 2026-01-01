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Lensgo UDK-11D крепление поясное для фотоаппарата
Lensgo UDK-11D крепление поясное для фотоаппарата
Lensgo UDK-11D крепление поясное для фотоаппарата
Lensgo UDK-11D крепление поясное для фотоаппарата

Lensgo UDK-11D крепление поясное для фотоаппарата

Lensgo
Артикул: DAN-3767

Ремень Lensgo UDK-11D с поясным креплением для фотоаппарата.

Текстильный напоясный ремень для ношения фотокамеры. Снабжен высококачественной застежкой и приспособлением для подвеса оборудования. Длина - 105 см. Вес - 340 г. Цвет - черный или синий (цвет уточняйте при заказе у менеджера).

Описание

Lensgo UDK-11D крепление поясное для фотоаппарата

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Арт. DAN-4681
Fotokvant PRS-010 Lensball сфера хрустальная 60 мм в подарочной деревянной коробке
Наличие
в наличии 1-3 шт

Сфера хрустальная Fotokvant PRS-010 Lensball.

Хрустальная сфера в подарочной деревянной коробке, для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 60 мм.

950 ₽
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