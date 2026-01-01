Lensgo UDK-11D крепление поясное для фотоаппарата

Артикул: DAN-3767

Ремень Lensgo UDK-11D с поясным креплением для фотоаппарата.

Текстильный напоясный ремень для ношения фотокамеры. Снабжен высококачественной застежкой и приспособлением для подвеса оборудования. Длина - 105 см. Вес - 340 г. Цвет - черный или синий (цвет уточняйте при заказе у менеджера).