Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный

Наплечный кожаный ремень, конструктивные особенности которого обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры. Выполненный в оригинальном стиле он станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
Fotokvant RS-80N3 - электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon.
Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.