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Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный
Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный
Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный
Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный
Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный
Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный
Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный
Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный
Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный

Fotokvant STL-01 ремень кожаный для одной камеры черный

Fotokvant
Артикул: DAN-5091

Ремень кожаный Fotokvant STL-01 для одной камеры, черный.

Разгрузочный ремень для фотоаппарата применяется для удобной и безопасной переноски камеры во время ее использования, обеспечивает быстрый доступ к камере для съемки в любой момент.

Описание

Наплечный кожаный ремень, конструктивные особенности которого обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры. Выполненный в оригинальном стиле он станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа. 

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