Fotokvant STR-46 ремень-шарф для фотоаппарата

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Ремень-шарф Fotokvant STR-46 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень черный с яркими цветами для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
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