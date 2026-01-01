images
images
images
images
images
images
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный с кожаной вставкой ширина 30 мм
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный с кожаной вставкой ширина 30 мм
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный с кожаной вставкой ширина 30 мм
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный с кожаной вставкой ширина 30 мм
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный с кожаной вставкой ширина 30 мм
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный с кожаной вставкой ширина 30 мм

Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный с кожаной вставкой ширина 30 мм

Darkroom
Артикул: DAN-1022

Darkroom ремень для фотоаппарата черный с кожаной вставкой ширина 30 мм - стильный ремень профессионального уровня.

Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки.

Описание

Ремень Darkroom представлен в подарочной упаковке - прочной коробке с логотипом. Дополнительно ремень упакован в нетканый чехол.

Ремни подарочной серии представлены в различных варианта исполнения и изготовлены из материалов наивысшего качества. Модель имеет элементы из натуральной кожи.

Данная модель состоит из двух слоев, натуральная кожа с логотипами бренда снизу усилена прочной ременной стропой. Ширина ремня - 30 мм. Благодаря широкой кожаной накладке шея или плечо не натираются при длительном ношении.

Выполненные в строгом классическом стиле, разнообразных вариантах клеток и графического оформления, ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Видеоурок &quot;10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки&quot;
Видеоурок "10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки"
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.