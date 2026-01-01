Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный с кожаной вставкой ширина 30 мм

Описание

Ремень Darkroom представлен в подарочной упаковке - прочной коробке с логотипом. Дополнительно ремень упакован в нетканый чехол.

Ремни подарочной серии представлены в различных варианта исполнения и изготовлены из материалов наивысшего качества. Модель имеет элементы из натуральной кожи.

Данная модель состоит из двух слоев, натуральная кожа с логотипами бренда снизу усилена прочной ременной стропой. Ширина ремня - 30 мм. Благодаря широкой кожаной накладке шея или плечо не натираются при длительном ношении.

Выполненные в строгом классическом стиле, разнообразных вариантах клеток и графического оформления, ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа.