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Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный атласный ширина 40 мм
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный атласный ширина 40 мм
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный атласный ширина 40 мм
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный атласный ширина 40 мм
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный атласный ширина 40 мм
Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный атласный ширина 40 мм

Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный атласный ширина 40 мм

Darkroom
Артикул: DAN-1021

Darkroom ремень для фотоаппарата черный атласный ширина 40 мм - стильный ремень профессионального уровня.

Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки.

Описание

Ремень Darkroom представлен в подарочной упаковке - прочной коробке с логотипом. Дополнительно ремень упакован в нетканый чехол.

Ремни подарочной серии представлены в различных варианта исполнения и изготовлены из материалов наивысшего качества. Модель имеет элементы из натуральной кожи.

Данная модель состоит из трех слоев: внешний слой - жаккардовая лента с логотипом, изнаночный слой - искусственный нубук, средний слой - прочная ременная лента. Ширина ремня - 40 мм.

Выполненные в строгом классическом стиле, разнообразных вариантах клеток и графического оформления, ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа.  

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