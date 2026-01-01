Darkroom стильный ремень для фотоаппарата черный атласный ширина 40 мм

Описание

Ремень Darkroom представлен в подарочной упаковке - прочной коробке с логотипом. Дополнительно ремень упакован в нетканый чехол.

Ремни подарочной серии представлены в различных варианта исполнения и изготовлены из материалов наивысшего качества. Модель имеет элементы из натуральной кожи.

Данная модель состоит из трех слоев: внешний слой - жаккардовая лента с логотипом, изнаночный слой - искусственный нубук, средний слой - прочная ременная лента. Ширина ремня - 40 мм.

Выполненные в строгом классическом стиле, разнообразных вариантах клеток и графического оформления, ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа.