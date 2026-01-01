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Manfrotto MS-S-GR Street CSC рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto MS-S-GR Street CSC рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto MS-S-GR Street CSC рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto MS-S-GR Street CSC рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto MS-S-GR Street CSC рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto MS-S-GR Street CSC рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto MS-S-GR Street CSC рюкзак-слинг для фотоаппарата

Manfrotto MS-S-GR Street CSC рюкзак-слинг для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-9732

Manfrotto MS-S-GR Street CSC - рюкзак-слинг для фотоаппарата.

Универсальный слинг-торсопак, имеет два вида переноски - слинг на одно плечо или поясная сумка. Модель подходит для CSC или DSLR-камеры начального уровня со стандартным зум-объективом и двух дополнительных объективов. Также в нем можно переносить квадрокоптер DJI Mavic Pro или DJI Spark.

Описание

Модель рюкзака разработана с уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок, изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака наиболее оптимально.

Молния, расположенная по всей длине сумки, обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому.

Имеется отсек для 9 дюймового планшета iPad Pro и внешний передний карман на молнии для аксессуаров. В нижней части сумки предусмотрен держатель для бутылки с водой.

Рюкзак оборудован ремнями для фиксации небольшого штатива.

Характеристики:
  • материал - синтетическая ткань/нейлон
  • внешние размеры, см - 23х12х32
  • внутренние размеры, см - 20x11x30
  • размер отделения для ноутбука, см - 29,5x22,5x1,5
  • влагостойкая ткань - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара - да
  • вес, г - 580

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