Manfrotto MS-S-GR Street CSC рюкзак-слинг для фотоаппарата

Модель рюкзака разработана с уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок, изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака наиболее оптимально.
Молния, расположенная по всей длине сумки, обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому.
Имеется отсек для 9 дюймового планшета iPad Pro и внешний передний карман на молнии для аксессуаров. В нижней части сумки предусмотрен держатель для бутылки с водой.
Рюкзак оборудован ремнями для фиксации небольшого штатива.
- материал - синтетическая ткань/нейлон
- внешние размеры, см - 23х12х32
- внутренние размеры, см - 20x11x30
- размер отделения для ноутбука, см - 29,5x22,5x1,5
- влагостойкая ткань - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара - да
- вес, г - 580