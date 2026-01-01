Manfrotto MS-S-GR Street CSC рюкзак-слинг для фотоаппарата

Описание

Модель рюкзака разработана с уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок, изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака наиболее оптимально.

Молния, расположенная по всей длине сумки, обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому.

Имеется отсек для 9 дюймового планшета iPad Pro и внешний передний карман на молнии для аксессуаров. В нижней части сумки предусмотрен держатель для бутылки с водой.

Рюкзак оборудован ремнями для фиксации небольшого штатива.

Характеристики: