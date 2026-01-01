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Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI
Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI

Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI

Manfrotto
Артикул: NVF-9736

Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator - рюкзак-слинг. Модель специально разработана для переноски квадрокоптера DJI.

Описание

Рюкзак коллекции Aviator, модель специально разработана для транспортировки квадрокоптера DJI Mavic Pro. 

Рюкзак обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака наиболее оптимально. Убрав перегородки, рюкзак можно использовать как повседневный.

Молния, расположенная по всей длине сумки, обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому.

Рюкзак имеет три способа переноски - рюкзак-слинг, поясной слинг или сумка.

В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.

Характеристики:
  • материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
  • внешние размеры, см - 16,5х9х32
  • внутренние размеры, см - 15,5x8x31,5
  • защитный чехол от дождя и солнца - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • модульные разделители - да
  • вес, г - 400

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