Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI

Рюкзак коллекции Aviator, модель специально разработана для транспортировки квадрокоптера DJI Mavic Pro.
Рюкзак обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака наиболее оптимально. Убрав перегородки, рюкзак можно использовать как повседневный.
Молния, расположенная по всей длине сумки, обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому.
Рюкзак имеет три способа переноски - рюкзак-слинг, поясной слинг или сумка.
В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.
- материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
- внешние размеры, см - 16,5х9х32
- внутренние размеры, см - 15,5x8x31,5
- защитный чехол от дождя и солнца - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- модульные разделители - да
- вес, г - 400