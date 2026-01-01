Manfrotto MB AV-S-M1 Drone sling bag M1 Aviator рюкзак-слинг для дронов DJI

Описание

Рюкзак коллекции Aviator, модель специально разработана для транспортировки квадрокоптера DJI Mavic Pro.

Рюкзак обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака наиболее оптимально. Убрав перегородки, рюкзак можно использовать как повседневный.

Молния, расположенная по всей длине сумки, обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому.

Рюкзак имеет три способа переноски - рюкзак-слинг, поясной слинг или сумка.

В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.

Характеристики: