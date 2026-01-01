SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см

Кейс Калибр 4055, размер - 552х346х248 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 552х346х248 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
SL Case 9816 ударопрочный кейс.
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Кейс Калибр 4055, размер - 552х346х248 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 552х346х248 мм.
Пластиковый кейс OffRoad ORT-84.28L размер - 584х440х328 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 584х440х328 мм. Объем - 84,28 л.
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