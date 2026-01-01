SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см

Описание

В конструкции предусмотрен специальный клапан для выравнивания давления, а высокая степень защиты (IP67) обеспечивает полную защиту от механических повреждений и попадания пыли, а также от кратковременного воздействия струй воды. По периметру кейс оснащен пылевлагозащитной резинкой.





Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, который позволяет формировать ячейки под требуемый размер приборов или оборудования. Также имеются отверстия для навесных замков или пломб.