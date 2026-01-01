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SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см
SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см
SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см
SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см
SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см
SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см

SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см

SL Case
Артикул: MTG-0611

SL Case 9816 ударопрочный кейс.

Ударопрочный кейс изготовлен из ABS-пластика и полипропилена, обладает высокими прочностными характеристиками. Благодаря многочисленным ребрам жесткости, кейс позволяет выдерживать большие нагрузки и имеет дополнительную защиту от деформаций. Удары равномерно компенсируются, что сохраняет содержимое невредимым. Кроме того, кейс оснащен мощными застежками и удобными ручками для переноски. Имеет колеса. 

Размеры внешние 980х410х160 мм, внутренние 910х340х125 мм, объем 38 л.

Описание

В конструкции предусмотрен специальный клапан для выравнивания давления, а высокая степень защиты (IP67) обеспечивает полную защиту от механических повреждений и попадания пыли, а также от кратковременного воздействия струй воды. По периметру кейс оснащен пылевлагозащитной резинкой.

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, который позволяет формировать ячейки под требуемый размер приборов или оборудования. Также имеются отверстия для навесных замков или пломб.

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