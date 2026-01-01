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DGCASE 60-02А ударопрочный кейс 550х420х205 мм
DGCASE 60-02А ударопрочный кейс 550х420х205 мм
DGCASE 60-02А ударопрочный кейс 550х420х205 мм
DGCASE 60-02А ударопрочный кейс 550х420х205 мм
DGCASE 60-02А ударопрочный кейс 550х420х205 мм

DGCASE 60-02А ударопрочный кейс 550х420х205 мм

DGCASE
Артикул: DAN-1365

DGCASE 60-02А - ударопрочный кейс, внешние габариты - 550х420х205 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.

Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на четыре мощные застежки. Имеет два отверстия для навесных замков или пломб.

Характеристики:

  • внутренний размер, мм - 490х365х150
  • внешние размеры, мм - 550х420х205
  • количество слоев ложемента - 4
  • толщина слоев уплотнителя, мм - 10/10/38/85
  • вес, кг - 3,7

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