Tenba (637-602) Skyline Shoulder Bag 7 Grey сумка для фотоаппарата серая

Описание

Сумки имеют привлекательный и сдержанный дизайн. Все модели Skyline обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящего оборудования.

Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстер 600D. Долговечность эксплуатации обеспечат усиленные швы.

Откидная крышка закрывает основной отсек, обеспечивая защиту содержимого и закрывается с помощью молнии. Под крышкой расположены два сетчатых кармана для карт памяти, шнуров или фильтров. Два эластичных боковых кармана предназначены для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.



Внутреннее пространство сумки оснащено съемными делителями, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования.



Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.



Характеристики: