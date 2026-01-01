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Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники

Tenba (638-714) Roadie Roller 24 чемодан на колесах для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-5233

Чемодан Tenba Roadie Roller 24 на колесах, для фототехники.

Чемодан предназначен для размещения двух зеркальных фотокамер с объективом 600 мм f/4, или 8-10 объективов меньшего размера, ноутбука 17 дюймов, штатива и аксессуаров. Внешний размер - 36,8x61x27,9 см. Внутренний размер - 30,5x50,8x24 см. Вес - 4,9 кг. Цвет - черный.

Описание

Чемодан имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - баллистический нейлон плотностью 1680 ден) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Нижнее (основное) отделение снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. На внутренней стороне крышки расположены прочные ламинированные сетчатые карманы на молнии для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей. На внешней стороне расположено отделение на молнии для размещения ноутбука или планшета.

Чемодан также снабжен трехсекционной телескопической ручкой, амортизирующими колесами с подшипниками из высокоуглеродистой стали, и дождевиком для дополнительной защиты от непогоды.

Характеристики:

  • материал -  баллистический нейлон 1680 ден
  • внешний размер - 36,8x61x27,9 см
  • внутренний размер - 30,5x50,8x24 см
  • дождевик - есть
  • вес - 4,9 кг
  • цвет - черный

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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44 900 ₽
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