Tenba (638-712) Roadie Roller 21 чемодан на колесах для фототехники

Описание

Чемодан имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - баллистический нейлон плотностью 1680 ден) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Нижнее (основное) отделение снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. На внутренней стороне крышки расположены прочные ламинированные сетчатые карманы на молнии для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей. На внешней стороне расположено отделение на молнии для размещения ноутбука или планшета.

Чемодан также снабжен трехсекционной телескопической ручкой, амортизирующими колесами с подшипниками из высокоуглеродистой стали, и дождевиком для дополнительной защиты от непогоды.

Характеристики: