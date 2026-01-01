Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники

Описание

Чемодан имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - баллистический нейлон плотностью 1680 ден) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Нижнее (основное) отделение снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. На крышке расположены четыре сетчатых кармана.

Чемодан также снабжен трехсекционной телескопической ручкой, амортизирующими колесами с подшипниками из высокоуглеродистой стали, и дождевиком для дополнительной защиты от непогоды.

Характеристики: