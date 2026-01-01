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Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники
Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники

Tenba (638-715) Roadie Air Case Roller 21 чемодан на колесах для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-5228

Чемодан Tenba Roadie Air Case Roller 21 на колесах, для фототехники.

Чемодан предназначен для транспортировки фото или видео оборудования. В нем можно разместить две DSLR-камеры с объективом 400 мм f/2,8 или от восьми до десяти меньших объективов, а также вспышки и аксессуары.

Описание

Чемодан имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - баллистический нейлон плотностью 1680 ден) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Нижнее (основное) отделение снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. На крышке расположены четыре сетчатых кармана. 

Чемодан также снабжен трехсекционной телескопической ручкой, амортизирующими колесами с подшипниками из высокоуглеродистой стали, и дождевиком для дополнительной защиты от непогоды.

Характеристики:

  • материал -  баллистический нейлон 1680 ден
  • внешний размер - 35,6x53,3x22,9 см
  • внутренний размер - 30,5x45,7x15,2 см
  • дождевик - есть
  • вес с разделителями - 4,7 кг
  • вес без разделителей - 4 кг
  • цвет - черный

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  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
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