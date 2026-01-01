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Tenba (637-401) Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas сумка для фотоаппарата
Tenba (637-401) Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas сумка для фотоаппарата
Tenba (637-401) Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas сумка для фотоаппарата
Tenba (637-401) Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas сумка для фотоаппарата
Tenba (637-401) Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas сумка для фотоаппарата
Tenba (637-401) Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas сумка для фотоаппарата
Tenba (637-401) Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas сумка для фотоаппарата
Tenba (637-401) Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas сумка для фотоаппарата

Tenba (637-401) Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas сумка для фотоаппарата

Tenba
Артикул: DAN-5209

Сумка Tenba Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas для фотоаппарата.

Сумка предназначена для беззеркальной фотокамеры с 2-3 объективами и планшета 8 дюймов. Внешние размеры - 19х28х13 см, внутренние - 17х25х9 см. Отделение для планшета - 15х25х1 см. Вес - 800 г.

Описание

Сумки и рюкзаки для фотооборудования серии Cooper, входят в премиальный сегмент качества где использованы лучшие материалы и фурнитура. Прочное, но мягкое хлопковое волокно, усиленное Cordura. Натуральная кожа. Молнии YKK. Специальная пропитка ткани и кожи позволяет использовать сумки и рюкзаки во влажном климате и при небольших осадках.

Все модели Cooper обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к фотосумкам.

В сумке предусмотрен быстрый верхний доступ к содержимому. Молния быстрого доступа закрыта небольшим клапаном, который предохраняет оборудование от попадания дождя и не привлекает лишнего внимания. Внутри сумки расположена еще одна молния для дополнительной защиты и безопасности содержимого.

Множество карманов и отделений позволит аккуратно разместить аксессуары. На внешней стороне расположен карман на молнии для небольших плоских предметов. Под передним клапаном находятся еще два открытых кармана и один большой карман на молнии.

По бокам сумки установлены MOLLE-совместимые кожаные петли, усиленные нейлоном, для крепления дополнительного обвеса.

На задней части расположено отделение на молнии для ноутбука.

На открытых молниях установлены дождевые створки чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги в углах молний.

Сумка снабжена наплечным ремнем с гибкой съемной накладкой с силиконовой противоскользящей сеткой. Также в комплекте ремень с кожаной ручкой для ношения в руке.

Вставка для фотокамеры снабжена съемными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование. Вставку можно удалить и использовать сумку для личных вещей.

Сумка комплектуется двусторонним чехлом от дождя и солнца.

Характеристики:

  • внешние размеры - 19х28х13 см
  • внутренние размеры - 17х25х9 см
  • отделение для планшета - 15х25х1 см
  • вес - 800 г
  • цвет - черный

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Сумка Fotokvant BSN-04 Dark Grey для фотоаппарата, цвет - темно серый.

Компактная сумка для DSLR или системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 30х20х9 см. Внешние размеры -  31х26х10 см. Цвет - темно серый.

8 010 ₽
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