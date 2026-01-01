Tenba (637-401) Cooper Camera Bag 8 Grey Canvas сумка для фотоаппарата

Сумки и рюкзаки для фотооборудования серии Cooper, входят в премиальный сегмент качества где использованы лучшие материалы и фурнитура. Прочное, но мягкое хлопковое волокно, усиленное Cordura. Натуральная кожа. Молнии YKK. Специальная пропитка ткани и кожи позволяет использовать сумки и рюкзаки во влажном климате и при небольших осадках.
Все модели Cooper обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к фотосумкам.
В сумке предусмотрен быстрый верхний доступ к содержимому. Молния быстрого доступа закрыта небольшим клапаном, который предохраняет оборудование от попадания дождя и не привлекает лишнего внимания. Внутри сумки расположена еще одна молния для дополнительной защиты и безопасности содержимого.
Множество карманов и отделений позволит аккуратно разместить аксессуары. На внешней стороне расположен карман на молнии для небольших плоских предметов. Под передним клапаном находятся еще два открытых кармана и один большой карман на молнии.
По бокам сумки установлены MOLLE-совместимые кожаные петли, усиленные нейлоном, для крепления дополнительного обвеса.
На задней части расположено отделение на молнии для ноутбука.
На открытых молниях установлены дождевые створки чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги в углах молний.
Сумка снабжена наплечным ремнем с гибкой съемной накладкой с силиконовой противоскользящей сеткой. Также в комплекте ремень с кожаной ручкой для ношения в руке.
Вставка для фотокамеры снабжена съемными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование. Вставку можно удалить и использовать сумку для личных вещей.
Сумка комплектуется двусторонним чехлом от дождя и солнца.
Характеристики:
- внешние размеры - 19х28х13 см
- внутренние размеры - 17х25х9 см
- отделение для планшета - 15х25х1 см
- вес - 800 г
- цвет - черный