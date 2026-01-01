Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники

Серия рюкзаков Cineluxe была разработана для обеспечения уникального уровня скорости доступа к оборудованию и его защиты. Модели созданы специально для операторов, чтобы удовлетворить главные потребности.
Доступ к оборудованию в стиле "докторский саквояж" позволяет пользователю получить максимально быстрый доступ к своей камере и дает возможность хранить ее в полностью собранном и готовом к работе состоянии.
Мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство. Синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраиваются под размер и форму любого оборудования.
Внутри расположена подушка из пенопласта и ремень, которые фиксируют объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда чемодан находится в вертикальном положении.
Наружные карманы на молнии достаточно большие, чтобы вместить риги, провода, батареи и другие аксессуары.
Направляющие, в которые убирается выдвижная ручка, размещены в средней части чемодана. В углублении, которое обычно не используется, предусмотрено место для базовой площадки с направляющими трубками. Если для размещения оборудования необходимо ровное дно, предусмотрены дополнительные вставки.
Амортизирующие колеса обеспечивают плавную езду. Дополнительные опоры обеспечивают максимальную устойчивость чемодана в вертикальном положении.
Для долговечности и защиты от влаги в изготовлении применен прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).
Характеристики:
- внешний размер - 53х36х28 см
- внутренний размер - 46х28х22 см
- вес - 4,3 кг
- цвет - черный