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Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники
Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники

Tenba (637-521) Cineluxe Roller 21 чемодан на колесах для фото и видеотехники

Tenba
Артикул: DAN-5202

Чемодан Tenba Cineluxe Roller 21 на колесах для фото и видеотехники.

Чемодан предназначен для размещения профессиональных видеокамер и кинокамер Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 46 см.

Описание

Серия рюкзаков Cineluxe была разработана для обеспечения уникального уровня скорости доступа к оборудованию и его защиты. Модели созданы специально для операторов, чтобы удовлетворить главные потребности.
Доступ к оборудованию в стиле "докторский саквояж" позволяет пользователю получить максимально быстрый доступ к своей камере и дает возможность хранить ее в полностью собранном и готовом к работе состоянии. 

Мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство. Синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраиваются под размер и форму любого оборудования. 

Внутри расположена подушка из пенопласта и ремень, которые фиксируют объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда чемодан находится в вертикальном положении.

Наружные карманы на молнии достаточно большие, чтобы вместить риги, провода, батареи и другие аксессуары.

Направляющие, в которые убирается выдвижная ручка, размещены в средней части чемодана. В углублении, которое обычно не используется, предусмотрено место для базовой площадки с направляющими трубками. Если для размещения оборудования необходимо ровное дно, предусмотрены дополнительные вставки.

Амортизирующие колеса обеспечивают плавную езду. Дополнительные опоры обеспечивают максимальную устойчивость чемодана в вертикальном положении.

Для долговечности и защиты от влаги в изготовлении применен прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

Характеристики:

  • внешний размер - 53х36х28 см
  • внутренний размер - 46х28х22 см
  • вес - 4,3 кг
  • цвет - черный

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Чемодан Tenba Cineluxe Roller 24 на колесах для фото и видеотехники.

Чемодан предназначен для размещения профессиональных видеокамер и кинокамер Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см.

35 900 ₽
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