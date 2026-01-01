Tenba (634-225) Air Case Attache 2520w чемодан на колесах для фотооборудования 634-225

Описание

Особенность коллекции Air Case Attaché – максимальная прочность, невероятная легкость и высокая стойкость к нагрузкам. Все модели коллекции выдерживают нагрузку до 180 кг.



Использование новейших разработок позволило уменьшить вес сумок и чемоданов коллекции Air Case Attaché на 40-35% по сравнению с пластиковыми кейсами, что значительно сокращает транспортные расходы и увеличивает количество перевозимого оборудования, не выходя за рамки норм перевоза багажа авиакомпаний.



Под элегантным внешним видом скрыт каркас с несколькими слоями защиты - полипропиленовые панели с воздушными каналами, пенопласт EVA высокой плотности и формованный обод из ABS-пластика. Запатентованная конструкция Tenba Air Case поглощает и рассеивает удар лучше, чем стенка пластикового чемодана и выдерживает самые суровые условия поездки.



При изготовлении коллекции Air Case Attaché были использованы только лучшие материалы и фурнитура, что обеспечило прочность, надежность и долговечность.



Водоотталкивающий баллистический нейлон 1680D, обладающий особыми износостойкими свойствами. Сверхпрочная синтетическая ткань, состоящая из множества переплетенных армированных волокон, максимально устойчивым на разрыв. Водоотталкивающая пропитка DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани и позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).



Углы усилены высокопрочным материалом Hypalon от DuPont. Он обладает исключительной устойчивостью к истиранию, прочностью и продолжительным сроком службы. Отличается своей эластичностью, устойчивостью к UV-излучению, сохраняет свои свойства при низких температурах.



Качественные японские молнии YKK. Им доверяют лучшие производители во всем мире за их безупречные стандарты и тщательные процессы контроля качества.



Внешне все модели коллекции выглядят как обычный багаж и не выдают своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования.



Сверхпрочные колеса, расположенные по углам кейса, обеспечивают отличную устойчивость. Усиленная выдвижная алюминиевая ручка облегчает нагрузку на спину при прохождении через длинные участки аэропорта. На корпусе распложены три мягкие резиновые ручки. Чемодан могут переносить два человека, когда возникнет такая необходимость.



При открытии чемодана ремни удерживают крышку вертикально, что облегчает работу с оборудованием и сохраняет небольшую площадь в ограниченном пространстве. Чемодан также можно использовать как мобильную рабочую станцию.



Внутренний карман с прозрачной сеткой обеспечивает хранение таких аксессуаров, как кабели, карты памяти, аккумуляторы и многое другое.



Универсальная система делителей позволяют настроить внутренне пространство точно под размеры оборудования. Предусмотрены два типа делителей – серые гибкие делители и синие жесткие для дополнительной прочности.

Характеристики: