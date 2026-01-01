Tenba (634-222) Air Case Attache 2015 cумка жесткая для фотооборудования

Описание

Особенностью коллекции Air Case Attach являются максимальная прочность, невероятная легкость и высокая стойкость к нагрузкам. Все модели коллекции выдерживают нагрузку до 180 кг. Использование новейших разработок позволило уменьшить вес сумок-кейсов и чемоданов на 40-35% по сравнению с пластиковыми кейсами, что значительно сокращает транспортные расходы и увеличивает количество перевозимого оборудования, не выходя за рамки норм перевоза багажа авиакомпаний.



Элегантного внешнего вида сумка имеет скрытый каркас с несколькими слоями защиты - полипропиленовые панели с воздушными каналами, пенопласт EVA высокой плотности и формованный обод из ABS-пластика. Запатентованная конструкция Tenba Air Case поглощает и рассеивает удар лучше, чем стенка пластикового чемодана и выдерживает самые жесткие условия эксплуатации.



Водоотталкивающий баллистический нейлон 1680D, обладающий особыми износостойкими свойствами. Сверхпрочная синтетическая ткань, состоящая из множества переплетенных армированных волокон, максимально устойчивых на разрыв. Водоотталкивающая пропитка DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани и позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).



Углы усилены высокопрочным материалом Hypalon от DuPont. Он обладает исключительной устойчивостью к истиранию, прочностью и продолжительным сроком службы. Отличается своей эластичностью, устойчивостью к UV-излучению, сохраняет свои свойства при низких температурах.



Довершают все качественные японские молнии YKK.



Внешне все модели коллекции выглядят как обычный багаж и не выдают своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования.



Корпус кейса снабжен тремя мягкими резиновыми ручками и его могут переносить два человека, если возникнет такая необходимость. Предусмотрен ремень для установки на чемодан на колесах или тележку и наплечный ремень для переноски.



При открытии кейса ремни удерживают крышку вертикально, что облегчает работу с оборудованием. Кейс также можно использовать как мобильную рабочую станцию.



Внутренний карман с прозрачной сеткой обеспечивает хранение таких аксессуаров, как кабели, карты памяти, аккумуляторы и многое другое.



Универсальная система делителей позволяет настроить внутренне пространство точно под размеры оборудования. Предусмотрены два типа делителей - серые гибкие делители и синие жесткие для дополнительной прочности.



Характеристики: