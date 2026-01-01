Tenba 637-786 Skyline v2 Shoulder Bag 13 Black сумка для фотоаппарата

Описание

Размещение

• 1-2 беззеркальные или зеркальные камеры с 4-5 объективами (до 70-200 2,8)

• Карты памяти, аккумуляторы, кабели и другие аксессуары

• Настольный штатив

• Бутылка с водой



Ключевые особенности

• Гарантия производителя 5 лет

• Быстрый доступ к оборудованию

• Защита установлена по всему корпусу сумки

• Два способа переноски

• Съемный плечевой ремень с мягкой накладкой

• Дополнительные карманы

• Влагостойкое дно

• Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием

• Дополнительная прошивка в точках крепления

• Молнии YKK



Защита оборудования

По всему корпусу сумки установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защищает вашу камеру и объектив от механических повреждений.

Обратное открытие крышки обеспечивает быстрый и безопасный доступ к содержимому, сумка не накренится, и камера случайно не выпадет.

Четыре внутренних делителя обеспечивают дополнительную защиту содержимому и позволяют точно настроить пространство под размер оборудования. Делители съемные, их можно удалить и использовать сумку для личных вещей.



Два способа переноски

Регулируемый по длине плечевой ремень с противоскользящей накладкой позволяет носить сумку на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный.

Также вы можете носить сумку за ручку, которая расположена посередине откидной крышки. За счет такого расположения сумка не заваливается набок и находится всегда перпендикулярно поверхности.



Дополнительные карманы

На лицевой части расположен карман на молнии с двумя внутренними сетчатыми карманами для размещения предметов первой необходимости.

На обратной стороне карман на молнии для плоских предметов.

Боковые внешние сетчатые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива.

На внутренней стороне откидной крышки карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п.



Премиальные материалы и фурнитура

Сумка изготовлена из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.

Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.

Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ.

Усиленные швы в точках натяжения.

Характеристики:



• Внешние размеры, см – 25х32х18

• Внутренние размеры, см – 24х30х15

• Вес, кг – 0,59