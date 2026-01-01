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Tenba 637-780 Skyline v2 Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата
Tenba 637-780 Skyline v2 Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата
Tenba 637-780 Skyline v2 Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата
Tenba 637-780 Skyline v2 Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата
Tenba 637-780 Skyline v2 Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата
Tenba 637-780 Skyline v2 Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата

Tenba 637-780 Skyline v2 Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата

Tenba
Артикул: MTG-2091

Tenba 637-780 Skyline v2 Shoulder Bag 8 Black сумка для фотоаппарата. Легкая и прочная сумка Tenba Skyline v2 Shoulder Bag 8 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и парой объективов. Внешние размеры, см – 19х20х14. Внутренние размеры, см – 18х19х13. 

Описание

Размещение

    •    Беззеркальная или зеркальная камера с 1-2 объективами
    •    Карты памяти, аккумуляторы, кабели и другие аксессуары
    •    Настольный штатив
    •    Бутылка с водой

Ключевые особенности

    •    Гарантия производителя 5 лет
    •    Быстрый доступ к оборудованию 
    •    Защита установлена по всему корпусу сумки
    •    Два способа переноски
    •    Съемный плечевой ремень
    •    Дополнительные карманы
    •    Влагостойкое дно
    •    Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием
    •    Дополнительная прошивка в точках крепления
    •    Молнии YKK

По всему корпусу сумки установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защищает вашу камеру и объектив от механических повреждений.
Обратное открытие крышки обеспечивает быстрый и безопасный доступ к содержимому, сумка не накренится, и камера случайно не выпадет.
Внутренний делитель обеспечивает дополнительную защиту содержимому и позволяет точно настроить пространство под размер оборудования. Делитель съемный, его можно удалить и использовать сумку для личных вещей.

Регулируемый по длине плечевой ремень позволяет носить сумку на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный.
Также вы можете носить сумку за ручку, которая расположена посередине откидной крышки. За счет такого расположения сумка не заваливается набок и находится всегда перпендикулярно поверхности.

На внешней стороне сумки расположен карман на молнии для предметов первой необходимости.
Боковые внешние сетчатые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива.
На внутренней стороне откидной крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п. 

Сумка изготовлена из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.
Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.
Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ.
Усиленные швы в точках натяжения.

Характеристики:

    •    Внешние размеры, см – 19х20х14
    •    Внутренние размеры, см – 18х19х13
    •    Вес, кг – 0,29

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Наличие
более 10 шт

Tenba 637-784 Skyline v2 Shoulder Bag 12 Black сумка для фотоаппарата. Легкая и прочная сумка Tenba Skyline v2 Shoulder Bag 12 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и набором объективов. Внешние размеры, см – 22х30х17. Внутренние размеры, см – 20х29х14. 

5 400 ₽
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